Вильфанд прогнозирует в центре и на юге РФ чрезвычайный класс пожароопасности

«Практически вся европейская территория России [охвачена пятым классом] пожарной опасности. В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Белгородской, Курской областях. Четвертый класс отмечается по округу повсеместно», — рассказал метеоролог.
Он уточнил, что в Северо-Западном федеральном округе также есть территории с пятым классом пожароопасности. Он прогнозируется в Мурманской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях и Архангельском крае. Высокая пожароопасность наблюдается и в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Мордовии и Саратовской области.
Вильфанд пояснил, что на текущей неделе ситуация в перечисленных регионах не улучшится. Она связана с жаркой погодой и дефицитом осадков.
Снизился класс пожарной опасности в Якутии. «Только на севере Якутии совсем небольшие пятнышки с четвертым классом пожароопасности», — сказал он.