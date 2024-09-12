10:56 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд прогнозирует в центре и на юге РФ чрезвычайный класс пожароопасности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается на текущей неделе в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Практически вся европейская территория России [охвачена пятым классом] пожарной опасности. В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Белгородской, Курской областях. Четвертый класс отмечается по округу повсеместно», — рассказал метеоролог.

Он уточнил, что в Северо-Западном федеральном округе также есть территории с пятым классом пожароопасности. Он прогнозируется в Мурманской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях и Архангельском крае. Высокая пожароопасность наблюдается и в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Мордовии и Саратовской области.

Вильфанд пояснил, что на текущей неделе ситуация в перечисленных регионах не улучшится. Она связана с жаркой погодой и дефицитом осадков.

Снизился класс пожарной опасности в Якутии. «Только на севере Якутии совсем небольшие пятнышки с четвертым классом пожароопасности», — сказал он.

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