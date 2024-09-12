Компостная куча. Как правильно сделать полезное удобрение осенью?
Что можно складывать в компост, а что не стоит, иначе толку не будет.
Что можно складывать в компост, а что не стоит, иначе толку не будет.
Компост — важное удобрение, которое помогает дачникам подкармливать растения в новом сезоне. В первую очередь, это самое бюджетная подкормка.
Но важно, чтобы ваша компостная куча не превратилась в помойную. Поэтому туда следует отправлять только растительный материал — ботву от урожая, траву, опавшие листья, также идеально добавить овощи, фрукты, шкурки, очистки.
Никаких пакетов и бытового мусора там быть не должно.
Агроном Ирина Радишевская предупредила, что многие дачники предпочитают делать не кучи, а ямы. Но это не совсем правильный подход, так как весной, в период таяния снега, яма заполнится водой и, соответственно, все черви и микроорганизмы погибнут. В итоге плодородный компост не получится.
А теперь правильно заполняем компостную кучу. На дно стоит положить мелкие ветки, которые будут служить дренажом. Далее идет ботву от растений. Можно складывать даже больную, ничего страшного в этом нет. Не стоит забывать и про гнилые яблоки и груши.
Крупные растения лучше всего порубить лопатой. Ведь чем меньше размер, тем быстрее идет процесс гниения.
Подойдут и сорняки. В процессе разложения органической массы их семена потеряют жизнеспособность. В будущем они не прорастут.
Если вы скосили газон, то сразу класть скошенную траву в компостную кучу не стоит. Лучше сначала разложите ее, чтобы трава подсохла.
Каждый слой в 20 см поливайте водой и добавляйте препараты, содержащие живые микроорганизмы. В магазине их продается много. Не забывайте обработать компост фунгицидами.
Наш эксперт не рекомендует складывать в компост опилки, стружку и щепу. Все потому, что при разложении древесины бактерии расходуют много азота на переработку этих материалов. И, соответственно, в удобрение полезный элемент уже попадать не будет.
Компостная куча должна простоять минимум полтора года. В новом сезоне в течение лета поливайте удобрение водой, поддерживайте влажность.