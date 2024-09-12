17:18 (мск), источник: ТАСС Наука

На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали прогнозируемое повышение геомагнитной активности, на Земле началась магнитная буря, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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Источник: NASA

По информации института, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменение геомагнитной обстановки началось около 6 часов утра по московскому времени, когда скорость солнечного ветра скачком выросла с 350 до примерно 450 км/с. Второй скачок до примерно 530 км/с произошел около 12 часов и привел к повышению геомагнитной активности до G1.

Ранее на сайте лаборатории публиковались данные о том, что очередное облако плазмы ударит по Земле почти со стопроцентной вероятностью и, по прогнозу, магнитная буря начнется в четверг вечером.

О вспышках на Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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