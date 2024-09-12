Мульчирование почвы: эффективное мероприятие

Что такое мульчирование почвы
Слово «мульчирование» произошло от английского глагола to mulch — покрывать чем-либо. Сейчас называют мульчированием любое покрытие почвы, в которую высажены культурные растения.
Зачем нужно мульчировать почву: основные функции
Покрытие земли различными материалами выполняет множество полезных процессов:
- Влага в земле сохраняется дольше, корни растения не пересыхают;
- мульчирование хорошо защищает грунт от эрозии;
- сорняки на почве с покрытием растут значительно меньше;
- грунт защищен от перегревания или промерзания;
- земля сохраняет рыхлость, что обеспечивает доступ воздуха к корневой системе растений.
Все мульчирующие материалы можно разделить на две большие группы. Правильный подбор мульчи очень важен для активного роста и здоровья растений. Собрали для вас подборку в таблице.
|Органическая мульча
|Неорганическая мульча
|Кора. Чаще всего используется кора хвойных деревьев
|Спанбонд — многоразовый нетканый материал, оптимален для теплолюбивых культур
|Щепа и опилки, которые надо предварительно подсушить
|Гравий и галька. Имеют очень мало практической пользы, носят в основном декоративный характер
|Солома и сено, особенно хорошо подходят для клубники
|Мешковина. Отличие от спанбонда только в лучшей воздухопроницаемости
|Скошенная трава — доступный и удобный мульчирующий материал
|Картон — материал, который удерживает влагу в грунте
|Шишки, но нельзя использовать сосновые и поврежденные экземпляры для мульчирования растений
|Агроволокно — многоразовый материал из специальных полимерных волокон
|Торф — универсальный вариант, который делает почву плодородной, легкой и рыхлой
Плюсы и минусы мульчирования почвы
Многие садоводы с недоверием относятся к этому процессу, считая, что недостатков в нем больше, чем достоинств. Далее разберем подробно все плюсы и минусы.
- растения реже требуют полива, так как покрытие защищает жидкость от испарения;
- корни растительных культур не перегреваются летом и не промерзают зимой;
- органическая мульча действует как удобрение, она насыщает почву питательными веществами и может положительно влиять на кислотность земли;
- на мульчированной почве не будут расти сорняки;
- участок выглядит ухоженным и аккуратным.
- если на участке глинистая почва, мульча может стать причиной гниения;
- органическая мульча привлекает вредителей (слизняков, мышей, кротов и т. д.);
- если используете для мульчи траву или сено, надо учитывать, что там остаются семена сорняков, которые взойдут весной.
Основные правила мульчирования
Чтобы этот процесс как можно лучше повлиял на растения, необходимо соблюдать несложные правила. Далее подробно про них расскажем.
Весной процедуру следует проводить в мае — начале июня. Осенью — после наступления первых заморозков.
Перед мульчированием требуется тщательно убрать все сорные растения, мусор и палую листву.
Мульчировать почву следует после рыхления и обильного увлажнения.
Слой покрывных материалов не должен быть слишком толстым или тонким. Оптимальный — 5—7 см.
Для кустарников он составляет 50 см, для деревьев — 80—90 см.
6. Расстояние между мульчей и стеблем или стволом
Не следует располагать покрывной материал вплотную к растению. Лучше оставлять несколько сантиметров свободными, иначе растение может начать активно гнить.
Как и чем лучше мульчировать почву
Материал для мульчирования можно разделить на две большие группы: органический и неорганический. Рассмотрим ниже, чем можно мульчировать грунт в огороде и в саду.
Для этого вида мульчи требуется кора хвойных деревьев. Она служит дополнительным декором приствольных кругов деревьев и кустарников. Смолистый аромат отпугивает вредителей.
А также кора подойдет для растений, которые предпочитают почву с повышенной кислотностью. Но корой нельзя мульчировать овощные культуры, так как она сокращает уровень азота в грунте, а хвойные эфирные масла, содержащиеся в ней, плохо воздействуют на растения.
Кроме щепы, можно использовать опилки. Особенно хорош этот вид мульчи для ягодных кустарников. Но при использовании древесных материалов следует помнить, что свежая древесина при разложении вытягивает из почвы азот. Избежать этой проблемы можно, если взять прошлогодние опилки или предварительно подкормить растения раствором коровяка.
Такой вид мульчи можно заготовить самостоятельно на своем участке.
Важно: сено надо заготавливать заранее, пока травы не успели сформировать семена. Траву надо разложить на освещенной территории, чтобы она немного подсохла, а затем разместить на грядках.
Особенно хорошо сено и солома подходят для мульчирования томатов, ягодных кустарников, картофеля и перцев. Такая мульча защищает от почвенных инфекций, а ягоды клубники не будут загнивать из-за соприкосновения с грунтом.
Чаще всего этот способ мульчирования применяется для ухода за однолетними растениями. Нельзя использовать траву, обработанную гербицидом. Кроме того, такое покрытие надо время от времени рыхлить, чтобы мульча оставалась воздушной. В дождливый сезон скошенную траву следует убирать, чтобы не начался процесс гниения.
Мульчирование этим ингредиентом подходит для любых растительных культур, так как это универсальный вариант, который можно использовать даже в теплицах и парниках. Торф помогает сохранять влагу и насыщает почву питательными веществами.
Особенно хорошо для мульчирования подходит спанбонд черного цвета. Он отлично сохраняет и поглощает тепло, а потому идеален для выращивания баклажанов, томатов и других теплолюбивых культур. Еще один плюс применения этого материала — его легко укладывать и можно использовать несколько раз.
Мульчирование шишками не только очень доступно, но еще и эстетично выглядит. Этот способ благоприятен для покрытия почвы в приствольной зоне садовых деревьев. Однако следует соблюдать несколько правил:
- еловые шишки не подходят, потому что быстро начинают гнить;
- собранные шишки перед мульчированием надо две недели просушивать, периодически перемешивая;
- нельзя использовать зеленые или поврежденные экземпляры.
Какие культуры можно мульчировать
Мульчировать можно практически любые растительные культуры, но важно учитывать, что для разных посадок требуются разные виды мульчи. Очень хорошо реагируют на мульчирование следующие растения:
Какие растения не любят мульчирование
Некоторым растениям этот процесс может навредить. Это культуры, имеющие свои специфические особенности.
- Суккуленты и кактусы. Таким растениям требуется хороший дренаж. Мульчирование может стать причиной загнивания корней.
- Лаванда, розмарин и другие средиземноморские ароматные травы. Они любят сухую почву, не перенасыщенную влагой.
- Пионы. Слабое место этих цветов — повышенная чувствительность к грибковым заболеваниям. Мульчирование создает хорошие условия для развития грибка.
- Ирисы. Их корневища расположены близко к поверхности земли, и им требуется доступ к воздуху и свету.
Можно ли оставлять мульчу на зиму
Перед наступлением зимнего периода надо правильно подготовить участок к холодам. Это касается и мульчирования. Для этого требуется полностью убрать старую мульчу.
Особенно важно не оставлять остатков под саженцами молодых плодовых деревьев, так как там могут завестись вредители и появиться грибковые споры.
Следующий этап — рыхление почвы и удаление сорняков. Можно добавить немного компоста. Затем следует дождаться первых заморозков, когда начнет промерзать почва, и уже после этого внести новую мульчу, которая останется до весны.
В качестве зимней мульчи следует использовать только органические материалы.
Частые ошибки при мульчировании почвы
Неправильное проведение этого мероприятия может привести к переувлажнению, росту заболеваний и даже гибели растений. Поэтому важно знать, какие ошибки бывают, и не допускать их.
- Неподходящие сроки мульчирования. Весной это надо делать, когда почва полностью прогреется. Обычно на это указывают первые взошедшие многолетние сорняки. Осеннее мульчирование проводят после первых заморозков, когда температура опускается до −7 °C.
- Оставление старой мульчи. Весной и осенью нужно обязательно убирать все укрывные материалы и заменять их на новые, иначе они могут стать благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов.
- Мульчирование всходов и низкорослой рассады. Покрывные материалы не пропускают достаточно света к рассаде. Следует подождать, пока растения окрепнут и вырастут до 10 см, а потом аккуратно мульчировать.
- Проводить мульчирование без рыхления. При смене мульчи можно заметить, что на земле образуется твердая корка. Если ее оставить, то вода будет плохо впитываться в грунт, что чревато переувлажнением и загниванием корневой системы. Поэтому сначала рыхление, а потом мульчирование.
- Несоответствующая толщина слоя мульчи. Слишком тонкое мульчирование не защитит почву от пересыхания, а толстый слой, напротив, приведет к гниению растения. Оптимальный вариант — около 7 см.
- Неправильный состав мульчи. Надо внимательно подбирать материал компонента для каждой растительной культуры.
Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI, рассказывает о секретах мульчирования:
— В цветники обычно кладут кору или щепки, такой вид мульчи красиво гармонирует с цветочными красками. Для мульчирования дорожек и приствольных кругов деревьев, таких как яблони, груши и сливы, отлично подойдут опилки. В качестве осеннего покрытия можно выбрать листья, которые обогатят почву при разложении.
А также одним из секретов успешного мульчирования считается комбинирование сырья. Например, хвоя с опилками, листья с соломой. Такие интересные тандемы помогут предотвратить гниль и максимально напитают почву полезными веществами.
К органическому сырью относятся также такие виды мульчирования, как гравий, который идеально подойдет для искусственных цветочных горок и рокариев. Для декоративного мульчирования водных растений подойдет галька, которую можно посыпать на геотекстиль.
Что нужно запомнить о мульчировании почвы
Ниже представлен список основополагающих принципов при проведении этого мероприятия:
1. Материал для мульчирования можно разделить на две большие группы: органический и неорганический.
2. Весеннее мульчирование надо проводить в мае, осеннее — после наступления заморозков.
3. Важно правильно подобрать материал мульчи для каждой растительной культуры.
4. Слой покрывных материалов не должен быть слишком толстым или тонким. Оптимальный — 5—7 см.
5. Старую мульчу надо убирать как можно тщательнее.
6. Мульчирующий материал не должен вплотную прилегать к стволу или стеблю растения.
Эксперт: Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI