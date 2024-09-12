Магнитная буря на Земле стала сильной
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/ — Магнитная буря на Земле, вопреки прогнозам, повысилась до уровня G3 (сильная), сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/ — Магнитная буря на Земле, вопреки прогнозам, повысилась до уровня G3 (сильная), сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — экстремально сильное.
Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменение геомагнитной обстановки началось около 06:00 мск, когда скорость солнечного ветра скачком выросла с 350 км/с до примерно 450 км/с. Второй скачок до примерно 530 км/с произошел около 12:00 мск и привел к повышению геомагнитной активности до уровня G1.