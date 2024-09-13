09:53 (мск), источник: Газета.Ру

Теплая осень помогает россиянам преодолеть хандру на работе и в быту

Большинство — 70,8% — сотрудников российских компаний отмечают, что солнечная и теплая погода осенью способствует поддержанию высокого уровня работоспособности.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом говорят итоги опроса, которые получили аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Жаркая погода в сентябре-октябре продлевает ощущение лета, отмечают участники исследования. В своих ответах (множественный выбор) 30,9% говорят, что именно это уже неоднократно помогало справиться с традиционной осенней хандрой и упадком сил.

17,4% даже заметили, что легче переносят последующую зиму, так как не успевают устать от осени. 27,6% благодаря осеннему теплу дольше остаются активными, меньше устают и лучше высыпаются, что приводит к хорошему настроению и дает дополнительные силы на работу.

24,8% за счет продолжительного тепла летом и осенью смещают отпуск на более позднее время, чтобы еще дольше наслаждаться хорошей погодой.

19% реже болеют, что позволяет не выпадать из рабочих процессов.

При этом 9,5% наоборот говорят, что «летняя» осень их расхолаживает, что плохо влияет на работу.

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