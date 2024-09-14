Народные приметы на 15 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 15 сентября чтят память мученика Маманта, а также его родителей — Руфины и Федота. Будучи истинными последователями веры, они несли слова Господа в народ, из-за чего и пострадали в борьбе с язычниками.
На Руси считали, что, красный закат вечером 15 сентября предвещает скорые морозы. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 15 сентября незамужние девушки могут погадать на ленточках, привязав их к ветке дерева. Считается, что, если птица отвяжет ленту, в жизни красавицы в скором времени появится жених. О том, что еще можно делать в Мамонтий Овчарник, читайте ниже.
15 сентября категорически нельзя жаловаться на свою жизнь, иначе те проблемы, что беспокоят, останутся на долгое время неразрешенными. От чего еще стоит отказаться в этот день?