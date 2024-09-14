11:01 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 15 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 15 сентября называется Мамонтий Овчарник. На Руси в этот день наводили порядок в хлеву, а после вешали туда лапти, чтобы защитить животных от сглаза и болезней. Помимо этого, обязательно ставили на стол блюда с сыром и творогом. Считалось, что это поможет привлечь достаток в дом.

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Источник: Агентство «Москва»

Православные верующие 15 сентября чтят память мученика Маманта, а также его родителей — Руфины и Федота. Будучи истинными последователями веры, они несли слова Господа в народ, из-за чего и пострадали в борьбе с язычниками.

Приметы погоды 15 сентября

На Руси считали, что, красный закат вечером 15 сентября предвещает скорые морозы. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Много росы с утра — в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.
  • 15 сентября простоит хорошая погода — вся осень будет теплая.
  • В этот день пройдет дождь — ожидайте сухую осень.
  • Облака будут плыть низко — скоро начнется дождь.
  • Ветер к вечеру поменяет направление — погода тоже изменится в скором времени.

Что можно делать 15 сентября

По обычаю 15 сентября незамужние девушки могут погадать на ленточках, привязав их к ветке дерева. Считается, что, если птица отвяжет ленту, в жизни красавицы в скором времени появится жених. О том, что еще можно делать в Мамонтий Овчарник, читайте ниже.

  • На Руси верили, что 15 сентября нужно совершать добрые дела, так как за все хорошее в ближайшее время воздастся вдвойне. Помимо прочего, доказано, что помогать другим полезно для здоровья.
  • В эту даты нужно наводить порядок в хлеву и дома. Только не перестарайтесь, ведь излишнее стремление к чистоте вызывает стресс.
  • Считается, что этот день отлично подойдет для завершения давно начатых дел, что постоянно откладывались.
  • С 15 сентября можно начинать выкапывать позднюю картошку.

Что запрещено делать 15 сентября

15 сентября категорически нельзя жаловаться на свою жизнь, иначе те проблемы, что беспокоят, останутся на долгое время неразрешенными. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Считается, что в этот день не стоит начинать новые дела, лучше разобраться с теми, что давно откладывались по каким-либо причинам.
  • Нельзя 15 сентября отказывать в помощи нуждающимся, иначе можно оказаться на их месте.
  • Не стоит совершать покупки, так как из-за неразумных трат можно остаться «без кошелька». Чтобы оградить себя от спонтанных расходов, можно обратиться к следующим советам.

Кристина Корчанова

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