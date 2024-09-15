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Народные приметы на 16 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 16 сентября называется Домна Доброродная или Домна Домовница. На Руси этот день посвящали домашним хлопотам: убирались, готовили еду, стирали вещи. Считалось, что таким образом можно было привлечь достаток и благополучие в дом.

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Источник: AP 2023

Православные верующие 16 сентября чтят память мученицы Домны Никомидийской. Свою жизнь святая посвятила помощи бедным и обездоленным. Решив, однако, однажды стать отшельницей, Домна навлекла на себя кару императора Максимиана и была казнена во время гонений на христиан.

Приметы погоды 16 сентября

На Руси считали, что туман 16 сентября предвещает теплую осень. Каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Простоит теплый день — весна в следующем году наступит поздно.
  • В лесу мало грибов — следующий год будет неурожайным.
  • Гроза пройдет — октябрь и ноябрь будут теплыми.
  • Птицы будут летать низко — погода ухудшится.
  • На елях будет много шишек — зима будет мягкая и снежная.
  • Туман в новолуние или в полнолуние — к хорошей погоде.
  • После обеда пойдет дождь — непогода продлится надолго.

Что можно делать 16 сентября

По обычаю 16 сентября нужно убираться дома и выбрасывать ненужные вещи, чтобы привлечь благополучие. О том, что еще можно делать в Домну Домовницу, читайте ниже.

  • На Руси верили, что 16 сентября можно повесить над входом в дом подкову, чтобы во всех начинаниях сопутствовала удача. Главное — правильно ее повесить, не перепутав «верх» и «низ».
  • Если в этот день во время уборки нашли монету, обязательно положите ее в карман зимней куртки. Считается, что так всю осень в семье будет достаток. Если все же пришлось столкнуться с финансовыми проблемами, стоит обратиться к следующим советам.

Что запрещено делать 16 сентября

16 сентября категорически нельзя поднимать найденные на улице деньги, иначе можно без своих собственных остаться. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Считается, что этот день не стоит надевать старую или грязную одежду, так как это может привлечь неприятности.
  • Нельзя 16 сентября юным девушкам гулять одним. Люди верили, что молодых красавиц в темноте околдует нечисть, сделав их характер невыносимыми. Возможно, их даже превратят в эмоциональных вампиров.
  • В это число не стоит готовить с плохими мыслями и побуждениями, иначе приготовленная еда передаст весь негатив тому, кто ее отведает.
  • Не стоит в этот день обсуждать и высмеивать чужие ошибки, так как это может привести к проблемам в собственной жизни.
  • На Руси верили, что 16 сентября нельзя подолгу смотреться в зеркало, в противном случае можно навлечь на себя «сорок бед». К тому же давно известно, что зеркала меняют самовосприятие.

Кристина Корчанова

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