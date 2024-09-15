Народные приметы на 16 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 16 сентября чтят память мученицы Домны Никомидийской. Свою жизнь святая посвятила помощи бедным и обездоленным. Решив, однако, однажды стать отшельницей, Домна навлекла на себя кару императора Максимиана и была казнена во время гонений на христиан.
На Руси считали, что туман 16 сентября предвещает теплую осень. Каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 16 сентября нужно убираться дома и выбрасывать ненужные вещи, чтобы привлечь благополучие. О том, что еще можно делать в Домну Домовницу, читайте ниже.
16 сентября категорически нельзя поднимать найденные на улице деньги, иначе можно без своих собственных остаться. От чего еще стоит отказаться в этот день?