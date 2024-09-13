Как выглядело полярное сияние в ночь на 13 сентября. Фото
Красивое оптическое явление наблюдали в ночь на 13 сентября в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской и других областях России.
Красивое оптическое явление наблюдали в ночь на 13 сентября в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской и других областях России.
В ночь с 12 на 13 сентября 2024 года жители России заметили в небе необычное оптическое явление. Яркое северное сияние наблюдалось в средней полосе страны, а также в крайне нехарактерных местах — Московской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской областях. Предполагается, что причиной тому послужила мощная геомагнитная буря, из-за которой скорость солнечного ветра скачком выросла с 350 до примерно 450 км/с.
Северное или полярное сияние — атмосферное оптическое явление, которое возникает вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Погода Mail собрала лучшие фотографии северного сияния, замеченного в ночь на 13 сентября в разных уголках планеты, в отдельную галерею.
Ранее ученые сообщили, что геомагнитная буря, ставшая причиной появления полярного сияния, повысилась до уровня G3.
Кристина Корчанова