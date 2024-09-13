В Калмыкии прогнозируют пыльную бурю 14 сентября
ЭЛИСТА, 13 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Калмыкии 14 сентября усиление восточного ветра с порывами до 15−20 м/с и пыльную бурю, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
ЭЛИСТА, 13 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Калмыкии 14 сентября усиление восточного ветра с порывами до 15−20 м/с и пыльную бурю, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
«По данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиала Северо-Кавказское УГМС), 14 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в отдельных районах пыльная буря. Ветер восточный 7−12 м/с, днем в большинстве районов порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
МЧС региона предупреждает о вероятности возникновения происшествий, связанных с повреждением кровель зданий, порывами линий электропередачи, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, нарушением систем жизнеобеспечения населения.
Температура воздуха в республике ночью составит 14−19 градусов, днем — 26−31 градус, в Элисте ночью 14−16 градусов, днем — 28−30 градусов.
Аномально жаркая погода и длительный дефицит осадков привели к тому, что чрезвычайная пожарная опасность пятого класса ожидается в северных районах региона (Малодербетовский, Кетченеровский, Юстинский), в центре (Яшкульский, Целинный районы и Элистинский городской округ), юго-востоке (Лаганский, Черноземельский районы), в юго-западной части (Ики-Бурульский район) республики. Высокая пожарная опасность четвертого класса местами ожидается на юго-западе (Городовиковский район).