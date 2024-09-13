Чем может болеть капуста в хранилище
Важно следить, чтобы овощи сохранились как можно больше. А недругов у них много.
Важно следить, чтобы овощи сохранились как можно больше. А недругов у них много.
К октябрю кочаны капусты достигают наибольшего размера. Они уже плотные, кроющие листья посветлели и приобрели блеск.
Капусту при хранении в свежем виде нужно периодически проверять — она может загнить, может поражаться многими заболеваниями. Часто возникает серая гниль. Ее возбудитель — гриб ботритис. Кочаны покрываются хлопьями серой плесени, листья покрываются слизью, загнивают.
Остановить развитие заболеваний можно, если проветрить и охладить хранилище. При этом важно предварительно зачистить капусту. Плесень развивается при высокой влажности и избытке тепла. Но особенно часто серая гниль поражает подмороженную капусту и зачищенную до белых листьев. А это значит, что очень важно вовремя убрать головки капусты. Кроме того, не стоит их «раздевать», лучше оставить по 2−3 зеленых листа. Также капусту нужно убрать в хранилище перед сильными заморозками.
Существуют и бактериальные заболевания капусты, развивающиеся при хранении, например, сосудистый бактериоз. Поэтому важно браковать больные кочаны, на которых еще на огороде видны проявления заболевания.
Также часто возникает такое заболевание как точечный некроз листьев. Это заболевание физиологическое. Возникает оно в результате расстройства обмена веществ в листьях, причем не на грядках, а в хранилищах. Обычно им болеет капуста, «перекормленная» азотом, хотя причиной может быть и неправильный режим хранения. При этом заболевании на внутренних листьях появляются вдавленные пятнышки.