14:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно сушить овощи на зиму

Полезные советы от агронома Дениса Терентьева.

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Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Чтобы сохранить максимальное количество пользы, важно сушить продукты правильно. Агроном Денис Терентьев дал дельные советы.

Сушка петрушки и сельдерея

Корнеплоды петрушки и сельдерея тщательно моют. Чтобы сохранить ароматические вещества, их сушат на солнце, в печах или специальных сушилках при температуре не выше 60−65 градусов (при перегреве корнеплоды желтеют).

Сушка лука репчатого

Для сушки берут зрелые, сухие луковицы, очищают их от сухой чешуи, срезают шейку, вырезают донце, режут кружочками толщиной 3−5 мм и разбирают кружочки на кольца. Сушат на солнце, в духовом шкафу или в специальной сушилке при температуре не выше 65 градусов. Готовый лук должен быть эластичным, белого или светло-желтого цвета, иметь вкус и запах, свойственные луку.

Сушка лука-порея

Для сушки берут растения с плотными зелеными листьями, обрезанными до 18−20 см. Белую и зеленую части растения сушат отдельно при температуре 50−60 градусов.

Сушка чеснока

Подготовка чеснока к сушке заключается в сортировке, очистке от жестких оболочек без нарушения луковицы. Головки режут на кусочки толщиной 5−6 мм, которые затем раскладывают на сита и сушат на солнце, в духовом шкафу или электрических сушилках при температуре 50−60 градусов. Высушенный чеснок охлаждают и просеивают, чтобы отделить чешую.

Сушка свеклы

Для сушки пригодны сорта свеклы с темно-красной мякотью, без белых колец и прожилок. Вымытую свеклу бланшируют в кипящей воде в течение 20−30 минут в зависимости от размеров корнеплодов. К концу бланширования свекла должна быть мягкой, но не разваренной. Затем ее охлаждают, снимают кожицу и режут. Сушат свеклу при температуре 75−80 градусов.

Сушка моркови

Подготавливают к бланшированию так же, как и свеклу. Бланшируют 15−20 минут (до размягчения), затем охлаждают и режут на кружочки толщиной 3−4 мм. Сушат при температуре 75−80 градусов.

Все сушеные овощи хранят в плотно закрытых банках или коробках, выложенных изнутри слоем пергаментной бумаги. Пряные — чеснок, сушеную зелень петрушки и сельдерея — перемалывают, например в кофейной мельнице, и хранят в стеклянной посуде.

Подготовка сушеных овощей к потреблению

Сушеные свеклу и морковь, предварительно промытые, заливают холодной водой, выдерживают 2−3 часа для набухания и отваривают в этой воде. Морковь, которую используют для заправки первых блюд, после набухания в воде можно поджарить. Сушеный лук, порошок из белых кореньев, зелени и чеснока добавляют в пищу за 5−10 минут до окончания варки.

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