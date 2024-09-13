Как правильно сушить овощи на зиму
Полезные советы от агронома Дениса Терентьева.
Полезные советы от агронома Дениса Терентьева.
Чтобы сохранить максимальное количество пользы, важно сушить продукты правильно. Агроном Денис Терентьев дал дельные советы.
Корнеплоды петрушки и сельдерея тщательно моют. Чтобы сохранить ароматические вещества, их сушат на солнце, в печах или специальных сушилках при температуре не выше 60−65 градусов (при перегреве корнеплоды желтеют).
Для сушки берут зрелые, сухие луковицы, очищают их от сухой чешуи, срезают шейку, вырезают донце, режут кружочками толщиной 3−5 мм и разбирают кружочки на кольца. Сушат на солнце, в духовом шкафу или в специальной сушилке при температуре не выше 65 градусов. Готовый лук должен быть эластичным, белого или светло-желтого цвета, иметь вкус и запах, свойственные луку.
Для сушки берут растения с плотными зелеными листьями, обрезанными до 18−20 см. Белую и зеленую части растения сушат отдельно при температуре 50−60 градусов.
Подготовка чеснока к сушке заключается в сортировке, очистке от жестких оболочек без нарушения луковицы. Головки режут на кусочки толщиной 5−6 мм, которые затем раскладывают на сита и сушат на солнце, в духовом шкафу или электрических сушилках при температуре 50−60 градусов. Высушенный чеснок охлаждают и просеивают, чтобы отделить чешую.
Для сушки пригодны сорта свеклы с темно-красной мякотью, без белых колец и прожилок. Вымытую свеклу бланшируют в кипящей воде в течение 20−30 минут в зависимости от размеров корнеплодов. К концу бланширования свекла должна быть мягкой, но не разваренной. Затем ее охлаждают, снимают кожицу и режут. Сушат свеклу при температуре 75−80 градусов.
Подготавливают к бланшированию так же, как и свеклу. Бланшируют 15−20 минут (до размягчения), затем охлаждают и режут на кружочки толщиной 3−4 мм. Сушат при температуре 75−80 градусов.
Все сушеные овощи хранят в плотно закрытых банках или коробках, выложенных изнутри слоем пергаментной бумаги. Пряные — чеснок, сушеную зелень петрушки и сельдерея — перемалывают, например в кофейной мельнице, и хранят в стеклянной посуде.
Сушеные свеклу и морковь, предварительно промытые, заливают холодной водой, выдерживают 2−3 часа для набухания и отваривают в этой воде. Морковь, которую используют для заправки первых блюд, после набухания в воде можно поджарить. Сушеный лук, порошок из белых кореньев, зелени и чеснока добавляют в пищу за 5−10 минут до окончания варки.