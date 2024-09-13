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Цикламен: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Ароматные и яркие цветы растения прелестны, но за ними нужен правильный уход, чтобы они могли долго радовать своих владельцев. В статье мы подробно расскажем об особенностях ухода за цикламеном в домашних условиях: от правильной посадки и пересадки до защиты от вредителей. Вы узнаете все секреты, которые помогут вашему комнатному цветку быть здоровым и активно цвести.

Девочка ухаживает за цикламенами
Источник: Shutterstock

Что важно знать о домашнем растении цикламен

Нежные цветы цикламена создают в доме атмосферу уюта и красоты. Но за этим изящным растением требуется правильный уход.

Естественная среда обитания
Средиземноморье и Малая Азия. Горные и предгорные районы с мягким климатом, а также с хорошо дренированными почвами
Световые условия
Цикламен привык к яркому рассеянному освещению
Температурный режим
Оптимальная температура для выращивания цикламена в домашних условиях — +16…+20 °C. Резкие перепады температуры вредят растению
Влажность воздуха
Цикламен любит повышенную влажность воздуха. Рекомендуется регулярно распылять воду вокруг горшка
Полив
Поливать цикламен следует умеренно, не допуская переувлажнения. Земля должна подсыхать между поливами
Пересадка
Пересаживать цикламен нужно каждый год весной в горшок на 2—3 см в высоту больше предыдущего
Подкормка
Для обильного цветения цикламен нуждается в регулярной подкормке специальными удобрениями для комнатных растений
Вредители
Цикламен чаще всего подвержен поражению тлей, белокрылкой и паутинным клещом

Виды и сорта цветка цикламен с фото

Существует немало видов и сортов этого удивительного цветка. У каждого из них есть свои особенности, будь то форма, окраска или размер.

Мы познакомим вас с разнообразием цикламенов, чтобы вы смогли выбрать идеальный вариант для своего дома.

  • Цикламен персидский (Cyclamen persicum). Его главные особенности — длительное цветение и крупные цветы. Этот вид легко адаптируется к комнатным условиям и способен развиваться даже в условиях с низким освещением.

Персидские цкиламены.
Источник: Shutterstock

  • Цикламен альпийский (Cyclamen alpinum). Компактный вид с небольшими цветками различных оттенков пурпурного. Отличается более устойчивыми к холоду листьями.

Альпийские цикламены.
Источник: Shutterstock

  • Цикламен кипрский (Cyclamen cyprium). Выделяется своими крупными цветками чистого белого, розового или красного цвета. Обладает высокой устойчивостью к засухе.

Кипрские цикламены.
Источник: Shutterstock

  • Цикламен греческий (Cyclamen graecum). У этого вида ярко окрашенные цветки розового, лилового, пурпурного или белого цвета и красивые мраморные листья.

Греческий цикламен.
Источник: Shutterstock

  • Цикламен европейский (Cyclamen europaeum). Один из самых распространенных видов. Выделяется своим приятным ароматом и поздним цветением.

Европейские цикломены.
Источник: Shutterstock

Уход за цикламеном в домашних условиях

Для выращивания этого растения дома требуется обеспечить рассеянный, но яркий свет. Важен умеренный и равномерный полив, нельзя допускать пересыхания почвы. А также цикламену нужна умеренная влажность воздуха.

«Но не рекомендую поворачивать или перемещать горшок с цветком слишком часто, это заметно замедляет процесс образования бутонов», — рассказала Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза.

При соблюдении этих правил растение будет радовать хозяев обильным и длительным цветением. Далее подробно расскажем про каждый этап.

Грунт и горшок

Необходима специальная и качественная почва (рыхлая, воздухопроницаемая и хорошо пропускающая влагу). Оптимальный вариант — смесь торфа, перегноя и песка в соотношении 2:1:1. А также можно приобрести готовую почвенную смесь для цветущих растений.

Важно, чтобы грунт был нейтральным или слабокислым с pH 5,5—6,5. Это соответствует природным условиям выращивания цикламена. Избыток извести или щелочность почвы негативно скажутся на развитии и цветении растения.

Для цикламена лучше всего подойдут небольшие керамические или пластиковые горшки с хорошим дренажным отверстием. Слишком большой горшок может привести к загниванию корневой системы. Не очень глубокий, но довольно широкий горшок обеспечит цикламену необходимое пространство для развития его клубня.

Температура и освещение

Цикламен чувствителен к перепадам температур, поэтому для его успешного выращивания важно поддерживать стабильный температурный режим.

Оптимальная температура для цикламена в период активного роста и цветения составляет +16…+20 °C. Это идеальные условия, при которых растение будет чувствовать себя комфортно и радовать вас обильным цветением.

В период покоя цикламен нуждается в более прохладных условиях — +10…+14 °C. Это позволит клубню полноценно подготовиться к следующему периоду роста.

«В начале лета, когда растение отцветает, постепенно сокращайте полив, потом прекратите поливать совсем. Рекомендую оставлять растение в горшке, не выкапывать клубень, а просто поставить в прохладное помещение с хорошей вентиляцией. А в конце лета, когда вы заметите рост новых побегов, поставьте горшок в светлое помещение и постепенно возобновите полив маленькими порциями воды», — советует эксперт Яна Прокудина.

Цикламен предпочитает яркое, но рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи могут повредить нежные листья растения, поэтому его лучше размещать в полутени.

Идеальное место для цикламена — подоконник, выходящий на север или восток. Также он хорошо себя чувствует под искусственным освещением, но в этом случае следует его включать на 12—14 часов в сутки.

Недостаток света замедлит рост и развитие цикламена, а также скажется на качестве и обильности его цветения.

Режим полива

Полив цветов.
Источник: Shutterstock

«Правильное увлажнение — залог успеха. Цикламен — клубневое растение, поэтому важно не заливать клубень водой. Лучшим способом считается полив через поддон, чтобы избежать попадания воды на клубень. Для этого нужно поставить горшок в поддон с водой на 20—30 минут, почва сама впитает нужное количество влаги. Также рекомендую использовать воду только комнатной температуры.

Признаками недостатка влаги считаются поникшие, потерявшие яркость листья и быстрое увядание цветов. О переувлажнении нам могут сказать желтеющие и загнивающие листья. Сам клубень становится мягким, и появляется гниль. А также плесень на поверхности почвы свидетельствует об избытке влаги», — указывает эксперт Яна Прокудина.

Влажность воздуха

«Цикламены любят влажный воздух. В отопительный сезон важно защитить их от горячего воздуха батарей. Рекомендую регулярно увлажнять воздух вокруг растения — например, поставить горшок в поддон с керамзитом и налить в него воды так, чтобы горшок оставался над поверхностью воды. Опрыскивать растения водой нельзя, это приводит к загниванию клубней», — консультирует эксперт Яна Прокудина.

Избыточная влажность также вредна для цикламена, поэтому следует избегать перенасыщения воздуха влагой.

Подкормка и удобрения

Цикламен нуждается в подкормке в период роста и цветения весной — осенью. Зимой растение находится в покое и не требует удобрений.

Для цветка подходят сбалансированные комплексные удобрения для цветущих растений с оптимальным набором питательных веществ. Можно использовать специальные удобрения для цикламенов.

Пересадка

Женщина пересаживает цикламены.
Источник: Shutterstock

Оптимальное время для пересадки цикламена — ранняя весна. Взрослые цикламены нуждаются в пересадке один раз в 2—3 года, молодые — ежегодно.

Для пересадки выбирают горшок на 2—3 см в высоту больше предыдущего и с хорошим дренажом. Используют грунт для цикламенов или смесь торфа, перегноя и песка.

Аккуратно пересаживают растение, присыпая клубень грунтом. После пересадки цикламен нуждается в адаптационном периоде с ограничением полива и защитой от прямых солнечных лучей.

Размножение комнатного цветка цикламен

В этом разделе рассмотрим подробно каждый метод размножения.

Семенами

Для выращивания новых растений используют свежие и качественные семенные экземпляры цикламена. Посевной материал сажают в рыхлый и воздухопроницаемый грунт. Заделывают их на небольшую глубину и поддерживают умеренную влажность.

Семена цикламена прорастают при температуре +18…+22 °C. Всходы появляются через 4—8 недель. Молодым растениям необходимы мягкий рассеянный свет, регулярное умеренное увлажнение почвы и повышенная влажность окружающего воздуха. Через 6—8 месяцев после посева у цикламенов начинают формироваться клубни. Их аккуратно пересаживают в индивидуальные горшки.

Детками

Это молодые розетки на материнском клубне цикламена, они эффективны для размножения. Лучше отделять их после цветения, когда растение в покое.

Аккуратно извлекают клубень, отделяют крепкие, укорененные растения вместе с частью материнского клубня. Высаживают их в небольшие горшки с рыхлым грунтом, верхняя часть клубня должна быть выше уровня почвы.

Делением клубня

Делить цикламен лучше весной, когда растение активно растет. Перед делением содержат его в сухом грунте, чтобы ослабить клубень.

Аккуратно извлекают клубень и делят его острым ножом на 2—3 части, оставляя у каждой розетки листья и часть корней. Высаживают в отдельные горшки с подходящим грунтом, слегка приподнимая над поверхностью.

Цикламены
Источник: Shutterstock

Болезни цикламена

Цикламены подвержены ряду заболеваний. Но при своевременной диагностике и правильном лечении большинство проблем можно успешно решить.

  • Серая гниль. Проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях. Возбудитель — грибок Botrytis cinerea. Лечение: обработка фунгицидными препаратами, улучшение воздухообмена.
  • Бактериальная пятнистость. Вызывается бактериями Pseudomonas cichorii. Проявляется в виде некротических пятен на листьях. Лечение: обработка бактерицидными препаратами, удаление пораженных частей.
  • Корневая гниль. Загнивание корней и основания клубня происходит из-за избыточного полива и застоя влаги. Лечение: пересадка в свежий грунт, сокращение полива.

Вредители цикламена

Цикламены подвержены атакам вредителей, способных нанести им серьезный ущерб. Но при хорошем уходе и оперативном применении мер большую часть проблем с вредителями можно успешно решить.

  • Паутинный клещ. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, вызывая побледнение и преждевременное опадание листьев. Признак их присутствия — паутинные скопления на нижней стороне листьев. Для борьбы используют акарициды.
  • Цикламеновый клещ. Он повреждает не только листовые пластины, но и черешки, а также проникает к корням, подрывая жизнеспособность растения.
  • Трипсы. Эти насекомые повреждают листья и бутоны, вызывая деформацию и пожелтение растения. Признаки — серебристые пятна и полоски на листьях. Эффективны инсектициды и регулярная проветриваемость помещения.
  • Тля. Эти мелкие сосущие насекомые поселяются на молодых побегах и бутонах, ослабляя растение. Признаки — скручивание листьев и выделение липкой падевой росы. Справиться помогут инсектициды и регулярные обмывания растений.

Меры профилактики: соблюдение агротехники, регулярный осмотр и своевременная обработка цикламенов специальными средствами. Все это позволит успешно справиться с вредителями и сохранить здоровье ваших растений.

Основные проблемы при выращивании цикламена

Эти изысканные комнатные растения способны преобразить интерьер. Однако их выращивание сопряжено с рядом особенностей, требующих определенных знаний и усилий.

При грамотном подходе и соблюдении всех условий цикламены станут ярким украшением вашего дома, радуя роскошным цветением.

Проблема
Причина
Что делать
Угнетение растений
Несоблюдение условий содержания (неправильная температура, недостаточная влажность воздуха, неверный световой режим)
Создать оптимальные температурные условия — +15…+18 °C, регулярно опрыскивать растения, обеспечить рассеянное освещение
Заболевания
Серая гниль, бактериальные пятнистости, грибковые инфекции
Обработка фунгицидными и бактерицидными препаратами, улучшение воздухообмена, удаление пораженных частей
Поражения вредителями
Паутинные клещи, трипсы, тля
Применение акарицидов и инсектицидов, поддержание чистоты и проветривание помещения
Сложность ухода
Контроль полива, регулировка температуры, обеспечение нормального освещения
Мониторинг условий содержания, поддержание оптимального режима для каждой фазы развития

Полезная информация о выращивании цикламена в домашних условиях

Чтобы изящное комнатное растение радовало вас долгим и обильным цветением, необходимо соблюдать ряд важных правил:

1. Создайте оптимальные условия содержания: прохладную температуру, высокую влажность, рассеянное освещение.

2. Своевременно проводите профилактику и лечение распространенных заболеваний: серой гнили, бактериозов, грибковых инфекций.

3. Регулярно контролируйте состояние растения и боритесь с вредителями: паутинными клещами, трипсами, тлей.

4. Выполняйте тщательный уход: правильный полив, поддержание температурного режима, обеспечение нужной освещенности.

Автор: Елена Бахмутова

Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза

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