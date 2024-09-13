Цикламен: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Что важно знать о домашнем растении цикламен
Нежные цветы цикламена создают в доме атмосферу уюта и красоты. Но за этим изящным растением требуется правильный уход.
|Естественная среда обитания
|Средиземноморье и Малая Азия. Горные и предгорные районы с мягким климатом, а также с хорошо дренированными почвами
|Световые условия
|Цикламен привык к яркому рассеянному освещению
|Температурный режим
|Оптимальная температура для выращивания цикламена в домашних условиях — +16…+20 °C. Резкие перепады температуры вредят растению
|Влажность воздуха
|Цикламен любит повышенную влажность воздуха. Рекомендуется регулярно распылять воду вокруг горшка
|Полив
|Поливать цикламен следует умеренно, не допуская переувлажнения. Земля должна подсыхать между поливами
|Пересадка
|Пересаживать цикламен нужно каждый год весной в горшок на 2—3 см в высоту больше предыдущего
|Подкормка
|Для обильного цветения цикламен нуждается в регулярной подкормке специальными удобрениями для комнатных растений
|Вредители
|Цикламен чаще всего подвержен поражению тлей, белокрылкой и паутинным клещом
Виды и сорта цветка цикламен с фото
Существует немало видов и сортов этого удивительного цветка. У каждого из них есть свои особенности, будь то форма, окраска или размер.
Мы познакомим вас с разнообразием цикламенов, чтобы вы смогли выбрать идеальный вариант для своего дома.
- Цикламен персидский (Cyclamen persicum). Его главные особенности — длительное цветение и крупные цветы. Этот вид легко адаптируется к комнатным условиям и способен развиваться даже в условиях с низким освещением.
- Цикламен альпийский (Cyclamen alpinum). Компактный вид с небольшими цветками различных оттенков пурпурного. Отличается более устойчивыми к холоду листьями.
- Цикламен кипрский (Cyclamen cyprium). Выделяется своими крупными цветками чистого белого, розового или красного цвета. Обладает высокой устойчивостью к засухе.
- Цикламен греческий (Cyclamen graecum). У этого вида ярко окрашенные цветки розового, лилового, пурпурного или белого цвета и красивые мраморные листья.
- Цикламен европейский (Cyclamen europaeum). Один из самых распространенных видов. Выделяется своим приятным ароматом и поздним цветением.
Уход за цикламеном в домашних условиях
Для выращивания этого растения дома требуется обеспечить рассеянный, но яркий свет. Важен умеренный и равномерный полив, нельзя допускать пересыхания почвы. А также цикламену нужна умеренная влажность воздуха.
«Но не рекомендую поворачивать или перемещать горшок с цветком слишком часто, это заметно замедляет процесс образования бутонов», — рассказала Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза.
При соблюдении этих правил растение будет радовать хозяев обильным и длительным цветением. Далее подробно расскажем про каждый этап.
Необходима специальная и качественная почва (рыхлая, воздухопроницаемая и хорошо пропускающая влагу). Оптимальный вариант — смесь торфа, перегноя и песка в соотношении 2:1:1. А также можно приобрести готовую почвенную смесь для цветущих растений.
Важно, чтобы грунт был нейтральным или слабокислым с pH 5,5—6,5. Это соответствует природным условиям выращивания цикламена. Избыток извести или щелочность почвы негативно скажутся на развитии и цветении растения.
Для цикламена лучше всего подойдут небольшие керамические или пластиковые горшки с хорошим дренажным отверстием. Слишком большой горшок может привести к загниванию корневой системы. Не очень глубокий, но довольно широкий горшок обеспечит цикламену необходимое пространство для развития его клубня.
Цикламен чувствителен к перепадам температур, поэтому для его успешного выращивания важно поддерживать стабильный температурный режим.
Оптимальная температура для цикламена в период активного роста и цветения составляет +16…+20 °C. Это идеальные условия, при которых растение будет чувствовать себя комфортно и радовать вас обильным цветением.
В период покоя цикламен нуждается в более прохладных условиях — +10…+14 °C. Это позволит клубню полноценно подготовиться к следующему периоду роста.
«В начале лета, когда растение отцветает, постепенно сокращайте полив, потом прекратите поливать совсем. Рекомендую оставлять растение в горшке, не выкапывать клубень, а просто поставить в прохладное помещение с хорошей вентиляцией. А в конце лета, когда вы заметите рост новых побегов, поставьте горшок в светлое помещение и постепенно возобновите полив маленькими порциями воды», — советует эксперт Яна Прокудина.
Цикламен предпочитает яркое, но рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи могут повредить нежные листья растения, поэтому его лучше размещать в полутени.
Идеальное место для цикламена — подоконник, выходящий на север или восток. Также он хорошо себя чувствует под искусственным освещением, но в этом случае следует его включать на 12—14 часов в сутки.
Недостаток света замедлит рост и развитие цикламена, а также скажется на качестве и обильности его цветения.
«Правильное увлажнение — залог успеха. Цикламен — клубневое растение, поэтому важно не заливать клубень водой. Лучшим способом считается полив через поддон, чтобы избежать попадания воды на клубень. Для этого нужно поставить горшок в поддон с водой на 20—30 минут, почва сама впитает нужное количество влаги. Также рекомендую использовать воду только комнатной температуры.
Признаками недостатка влаги считаются поникшие, потерявшие яркость листья и быстрое увядание цветов. О переувлажнении нам могут сказать желтеющие и загнивающие листья. Сам клубень становится мягким, и появляется гниль. А также плесень на поверхности почвы свидетельствует об избытке влаги», — указывает эксперт Яна Прокудина.
«Цикламены любят влажный воздух. В отопительный сезон важно защитить их от горячего воздуха батарей. Рекомендую регулярно увлажнять воздух вокруг растения — например, поставить горшок в поддон с керамзитом и налить в него воды так, чтобы горшок оставался над поверхностью воды. Опрыскивать растения водой нельзя, это приводит к загниванию клубней», — консультирует эксперт Яна Прокудина.
Избыточная влажность также вредна для цикламена, поэтому следует избегать перенасыщения воздуха влагой.
Цикламен нуждается в подкормке в период роста и цветения весной — осенью. Зимой растение находится в покое и не требует удобрений.
Для цветка подходят сбалансированные комплексные удобрения для цветущих растений с оптимальным набором питательных веществ. Можно использовать специальные удобрения для цикламенов.
Оптимальное время для пересадки цикламена — ранняя весна. Взрослые цикламены нуждаются в пересадке один раз в 2—3 года, молодые — ежегодно.
Для пересадки выбирают горшок на 2—3 см в высоту больше предыдущего и с хорошим дренажом. Используют грунт для цикламенов или смесь торфа, перегноя и песка.
Аккуратно пересаживают растение, присыпая клубень грунтом. После пересадки цикламен нуждается в адаптационном периоде с ограничением полива и защитой от прямых солнечных лучей.
Размножение комнатного цветка цикламен
В этом разделе рассмотрим подробно каждый метод размножения.
Для выращивания новых растений используют свежие и качественные семенные экземпляры цикламена. Посевной материал сажают в рыхлый и воздухопроницаемый грунт. Заделывают их на небольшую глубину и поддерживают умеренную влажность.
Семена цикламена прорастают при температуре +18…+22 °C. Всходы появляются через 4—8 недель. Молодым растениям необходимы мягкий рассеянный свет, регулярное умеренное увлажнение почвы и повышенная влажность окружающего воздуха. Через 6—8 месяцев после посева у цикламенов начинают формироваться клубни. Их аккуратно пересаживают в индивидуальные горшки.
Это молодые розетки на материнском клубне цикламена, они эффективны для размножения. Лучше отделять их после цветения, когда растение в покое.
Аккуратно извлекают клубень, отделяют крепкие, укорененные растения вместе с частью материнского клубня. Высаживают их в небольшие горшки с рыхлым грунтом, верхняя часть клубня должна быть выше уровня почвы.
Делить цикламен лучше весной, когда растение активно растет. Перед делением содержат его в сухом грунте, чтобы ослабить клубень.
Аккуратно извлекают клубень и делят его острым ножом на 2—3 части, оставляя у каждой розетки листья и часть корней. Высаживают в отдельные горшки с подходящим грунтом, слегка приподнимая над поверхностью.
Цикламены подвержены ряду заболеваний. Но при своевременной диагностике и правильном лечении большинство проблем можно успешно решить.
- Серая гниль. Проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях. Возбудитель — грибок Botrytis cinerea. Лечение: обработка фунгицидными препаратами, улучшение воздухообмена.
- Бактериальная пятнистость. Вызывается бактериями Pseudomonas cichorii. Проявляется в виде некротических пятен на листьях. Лечение: обработка бактерицидными препаратами, удаление пораженных частей.
- Корневая гниль. Загнивание корней и основания клубня происходит из-за избыточного полива и застоя влаги. Лечение: пересадка в свежий грунт, сокращение полива.
Цикламены подвержены атакам вредителей, способных нанести им серьезный ущерб. Но при хорошем уходе и оперативном применении мер большую часть проблем с вредителями можно успешно решить.
- Паутинный клещ. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, вызывая побледнение и преждевременное опадание листьев. Признак их присутствия — паутинные скопления на нижней стороне листьев. Для борьбы используют акарициды.
- Цикламеновый клещ. Он повреждает не только листовые пластины, но и черешки, а также проникает к корням, подрывая жизнеспособность растения.
- Трипсы. Эти насекомые повреждают листья и бутоны, вызывая деформацию и пожелтение растения. Признаки — серебристые пятна и полоски на листьях. Эффективны инсектициды и регулярная проветриваемость помещения.
- Тля. Эти мелкие сосущие насекомые поселяются на молодых побегах и бутонах, ослабляя растение. Признаки — скручивание листьев и выделение липкой падевой росы. Справиться помогут инсектициды и регулярные обмывания растений.
Меры профилактики: соблюдение агротехники, регулярный осмотр и своевременная обработка цикламенов специальными средствами. Все это позволит успешно справиться с вредителями и сохранить здоровье ваших растений.
Основные проблемы при выращивании цикламена
Эти изысканные комнатные растения способны преобразить интерьер. Однако их выращивание сопряжено с рядом особенностей, требующих определенных знаний и усилий.
При грамотном подходе и соблюдении всех условий цикламены станут ярким украшением вашего дома, радуя роскошным цветением.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Угнетение растений
|Несоблюдение условий содержания (неправильная температура, недостаточная влажность воздуха, неверный световой режим)
|Создать оптимальные температурные условия — +15…+18 °C, регулярно опрыскивать растения, обеспечить рассеянное освещение
|Заболевания
|Серая гниль, бактериальные пятнистости, грибковые инфекции
|Обработка фунгицидными и бактерицидными препаратами, улучшение воздухообмена, удаление пораженных частей
|Поражения вредителями
|Паутинные клещи, трипсы, тля
|Применение акарицидов и инсектицидов, поддержание чистоты и проветривание помещения
|Сложность ухода
|Контроль полива, регулировка температуры, обеспечение нормального освещения
|Мониторинг условий содержания, поддержание оптимального режима для каждой фазы развития
Полезная информация о выращивании цикламена в домашних условиях
Чтобы изящное комнатное растение радовало вас долгим и обильным цветением, необходимо соблюдать ряд важных правил:
1. Создайте оптимальные условия содержания: прохладную температуру, высокую влажность, рассеянное освещение.
2. Своевременно проводите профилактику и лечение распространенных заболеваний: серой гнили, бактериозов, грибковых инфекций.
3. Регулярно контролируйте состояние растения и боритесь с вредителями: паутинными клещами, трипсами, тлей.
4. Выполняйте тщательный уход: правильный полив, поддержание температурного режима, обеспечение нужной освещенности.
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза