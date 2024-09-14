02:29 (мск), источник: ТАСС

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у японского побережья. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 200 км к юго-востоку от города Кагосима (остров Кюсю), где проживают 555 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 28 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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