09:56 (мск), источник: Piter.tv

Россиянам рассказали, когда закончится лето

Лето продлится почти до конца сентября в России. Такой прогноз дал ведущий специалист из центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с журналистами телеканала «360.ru».

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Источник: Агентство «Москва»

Синоптик пояснил, что магнитосферу нашей планеты продолжит штормить. С 12 сентября началась магнитная буря, которая продолжается до текущего момента. В ночь на 13 августа состояние геомагнитного поля менялось от умеренной до слабой магнитной бури классов G2-G1.

В такой ситуации на территории нашей страны наблюдались обширные северные сияния, южная граница которых опускалась южнее 52 градуса северной широты, в Воронежскую область. В настоящее время на Земле продолжается слабая магнитная буря класса G1.

Евгений Тишковец
синоптик

По обновленным прогнозам экспертов, быстрого завершения нестабильных процессов в магнитосфере Земли можно не ждать. В воскресенье, 15 сентября, геомагнитное будет ожидается слабо возмущенным. Однако только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в свое спокойное состояние.

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