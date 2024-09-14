11:29 (мск), источник: ТАСС

Жаркая погода начнет покидать Москву после 20-х чисел сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Температура в Москве после 20-х чисел сентября не ожидается выше 20 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Уже после 20-го числа [сентября] в Москве существенного превышения на 20-градусные отметки не ожидается. В основном [температура составит] около 18−19 градусов. Но поскольку нормы в это время тоже понижаются, то все равно отклонение очень большое», — сообщил метеоролог.

Он уточнил, что в последующие недели температура все равно будет отмечаться выше на 5−6 градусов по сравнению с многолетними значениями для сентября.

Вильфанд добавил, вода в Московском регионе сейчас находится на отметке 14−19 градусов.

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