Жаркая погода начнет покидать Москву после 20-х чисел сентября

«Уже после 20-го числа [сентября] в Москве существенного превышения на 20-градусные отметки не ожидается. В основном [температура составит] около 18−19 градусов. Но поскольку нормы в это время тоже понижаются, то все равно отклонение очень большое», — сообщил метеоролог.
Он уточнил, что в последующие недели температура все равно будет отмечаться выше на 5−6 градусов по сравнению с многолетними значениями для сентября.
Вильфанд добавил, вода в Московском регионе сейчас находится на отметке 14−19 градусов.