Миллиардам людей предрекли смертельно опасные погодные катаклизмы
Нас ждут экстремальные осадки и высокие температуры.
Нас ждут экстремальные осадки и высокие температуры.
Ученые бьют тревогу: в ближайшие два десятилетия 70 процентов населения Земли столкнутся с «сильным и быстрым» увеличением числа стихийных погодных явлений. Сильная жара и экстремальные осадки, вероятно, станут более распространенным явлением для большинства жителей нашей планеты.
Экстремальные осадки и высокие температуры станут более распространенными в ближайшие два десятилетия из-за изменения климата, предупреждает новый отчет.
Норвежские ученые подсчитали, что почти три четверти населения земного шара — около 5,6 миллиарда человек — столкнутся с резкими изменениями погодных условий, если выбросы углекислого газа не сократятся, пишет Daily Mail.
Даже при самом оптимистичном сценарии более 1,5 миллиардов человек по всему миру пострадают от невыносимой жары, внезапных наводнений и многого другого, отмечает Daily Mail.
Соавтор исследования доктор Бьерн Самсет рассказал MailOnline, что «в ближайшие годы мы столкнемся с более экстремальным будущим».
Исследователи из Центра международных климатических исследований CICERO в норвежской столице объединили четыре крупных климатических моделирования, чтобы определить, насколько сильно могут измениться пиковые осадки и температура в течение следующих двух десятилетий.
В то время как в предыдущих исследованиях рассматривалось, как изменение климата может повлиять на погодные условия на страновом уровне, в этом документе рассматривался более широкий аспект, поясняет Daily Mail.
Ведущий автор доктор Карли Айлз отмечает: «Мы фокусируемся на региональных изменениях в связи с их возросшей значимостью для жизни людей и экосистем по сравнению со среднемировыми показателями, и определяем регионы, в которых, по прогнозам, произойдут существенные изменения в показателях».
Согласно сценарию с высоким уровнем выбросов, при котором мало что делается для сокращения выбросов парниковых газов, этот метод показывает, что большую часть земного шара ждут экстремальные изменения. При подобном раскладе ожидается, что в таких регионах, как Средиземноморье, Северо-Западная и Южная Америка и Восточная Азия, будут наблюдаться «устойчивые, беспрецедентные темпы изменений в течение двух или более десятилетий».
В совокупности регионы, в которых, как ожидается, произойдут быстрые изменения в характере экстремальных погодных явлений, охватят 70 процентов населения нашей планеты (примерно 5,6 миллиарда человек), если выбросы не будут значительно сокращены.
Хотя в Северной Европе не ожидается резких перепадов температур, там может наблюдаться значительное увеличение количества осадков в пиковый период.
Однако, отмечает Daily Mail, в этом документе также говорится, что, возможно, уже слишком поздно устранять некоторые последствия антропогенного изменения климата. Доктор Самсет констатирует, что главный вывод заключается в том, насколько быстро погодные условия будут меняться во всем мире в ближайшие два десятилетия, независимо от сокращения выбросов.
В сценарии с низким уровнем выбросов, при котором выбросы парниковых газов сокращаются достаточно быстро, как требуется Парижским соглашением, погодные катаклизмы равно затронут 20 процентов населения земного шара (то есть примерно 1,6 миллиарда человек). Если выбросы будут сокращены, то наиболее значительные изменения произойдут только на Аравийском полуострове и в Южной Азии.
«Сокращение выбросов работает, но изменения, которые мы уже вызвали, настолько сильны, что они будут доминировать еще некоторое время», — с пессимизмом добавляет доктор Самсет.
Как отмечают исследователи, общества и экосистемы могут мириться с определенными природными колебаниями, когда речь заходит о погоде. Из-за циклических колебаний климата и сезонных изменений, таких как Эль-Ниньо, пиковая температура и количество осадков со временем меняются. Однако, когда скорость изменений превышает определенный уровень, это может оказаться чересчур для возможности приспособиться к природному миру и человеческому обществу.
Если в мире и дальше будет становиться жарче и влажнее с той скоростью, которую предсказывают исследователи, это увеличит вероятность экстремальных явлений, пишет Daily Mail. Например, в 2021 году на Тихоокеанском северо-западе США наблюдалась беспрецедентная по силе жара, в результате которой во многих местах были побиты исторические рекорды максимальной температуры более чем на 5. Последующие исследования показали, что это событие было бы невозможно, если бы не последствия изменения климата.
В своей недавней статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, авторы исследования предупреждают, что последствия подобных событий могут включать смерть и разрушения.
«Волны жары могут вызвать тепловой стресс и повышенную смертность как людей, так и домашнего скота, нагрузку на экосистемы, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, трудности с охлаждением электростанций и перебои в транспортировке», — рисуют ученые чуть ли не апокалиптическую картину.
«Общество, по-видимому, особенно уязвимо к высоким темпам изменения экстремальных условий, особенно когда одновременно усиливаются многочисленные опасности», — констатируют авторы исследования.
Это вызывает особую тревогу, поскольку в тех регионах, где, по прогнозам, произойдут наиболее быстрые изменения, находятся страны с низким уровнем дохода, которые особенно уязвимы к воздействию экстремальных погодных условий — например, из-за наличия дешевой инфраструктуры.
В упомянутой статье также делается вывод, что некоторые попытки борьбы с антропогенным воздействием на окружающую среду могут на самом деле усугубить экстремальные погодные условия. Например, в процессе, называемом «аэрозольным охлаждением поверхности», загрязняющие вещества в воздухе блокируют часть солнечного света, который в противном случае достигал бы Земли. Этот эффект фактически сдерживал глобальное потепление в течение последних 50−100 лет и маскировал некоторые из наихудших последствий, отмечает Daily Mail.
По мере того как страны будут предпринимать необходимые шаги по устранению опасного загрязнения воздуха, это позволит большему количеству радиации достигать Земли, что приведет к локальным скачкам температуры и особенно к сезонам дождей. Конечно, снижение загрязнения воздуха жизненно важно для общественного здравоохранения, и исследователи не предполагают, что с загрязнением воздуха не следует бороться. Но это может привести к всплескам экстремально жаркой и влажной погоды.
Соавтор исследования, доктор Лаура Уилкокс, метеоролог из Университета Рединга, говорит: «Быстрая очистка воздуха от загрязнений, в основном в Азии, приводит к ускоренному росту экстремальных температур и влияет на летние муссоны в Азии. Теперь необходимая очистка может сочетаться с глобальным потеплением, что приведет к очень сильным изменениям в экстремальных условиях в ближайшие десятилетия».