В Вологодской области обновились температурные рекорды 2000-х годов

«13 сентября в Вологде максимальная температура составила плюс 27,7 градуса, что выше, чем в 2001 году (плюс 24,2). В Бабаево максимум дня составил плюс 26,5 градуса, обновив рекорд 2017 года (плюс 25,1). В Великом Устюге максимальные значения температуры составили плюс 24,9 градуса, что теплее, чем в 2001 году (плюс 23,4)», — говорится в сообщении.
Рекордсменами по установлению рекорда дня стали Тотьма — плюс 28 градусов, предыдущий рекорд там составил плюс 24,6 градуса, а также Никольск — плюс 28,9 градуса, что значительно выше чем в 2001 году (плюс 25,2). В Вытегре для повторения рекорда 2017 года не хватило 0,1 градуса, максимальная температура составила плюс 23,7 градуса, сообщили метеорологи.
По данным синоптиков, территория Вологодской области останется под влиянием обширного солнечного антициклона, максимальные температуры продолжат перекрывать исторические максимумы этого периода. В целом среднесуточная температура в эти выходные дни превысит норму на 7−8 градусов и по своим значениям будет соответствовать июню или первой половине августа. На всей территории региона остается высокий класс пожарной опасности.
В начале следующей недели постепенно теряющий свои силы антициклон продолжит определять погоду в регионе. Местами пройдут кратковременные дожди, но днем будет не по сезону жарко — до 24−26 градусов.