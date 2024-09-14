15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Ряд регионов России предупредили об опасных погодных явлениях

В выходные, 14 и 15 сентября, в ряде регионов России ожидаются опасные явления. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Речь идет как минимум о шести регионах, отметил синоптик. Так, в Краснодарском крае пройдут ливни с грозой, а ветер усилится до 23 метров в секунду. «В республиках Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — также пройдут интенсивные осадки, порывы ветра до 25 метров в секунду», — рассказал Вильфанд.

Специалист добавил, что непогода придет и в Ставропольский край — там прогнозируются дожди и порывы ветра со скоростью 25 метров в секунду. В Калмыкии в выходные из-за засухи ожидается песчаная буря, ветер тоже усилится до 25 метров в секунду.

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