На Солнце произошла сильная вспышка
МОСКВА, 14 сентября /ТАСС/. Сильная вспышка на Солнце класса М3.1 произошла 14 сентября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
МОСКВА, 14 сентября /ТАСС/. Сильная вспышка на Солнце класса М3.1 произошла 14 сентября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«Вспышка была 14 сентября в 10.41 мск в рентгеновском диапазоне, класса M3.1 продолжительностью 32 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — сообщили в ИПГ.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.