Сады и огороды Подмосковья поразил «Эффект Мпембы»
Поливать или не поливать: «гамлетовский» вопрос озадачил садоводов.
Поливать или не поливать: «гамлетовский» вопрос озадачил садоводов.
Поливать или не поливать — такой почти гамлетовский вопрос сейчас тревожит садоводов. С одной стороны, синоптики говорят, что дневное тепло сохранится еще как минимум две недели. А про дожди ничего не говорят. В Росгидромете отмечают очевидное: сегодня выпало 0% осадков, и дальше тоже особо дождей не ожидается.
Пока одни специалисты по погоде фиксируют температурные рекорды — 27 градусов по Цельсию в Москве 13 сентября, другие прогнозируют продолжение жары еще на две недели. Хотя есть тут и альтернативное мнение, есть вероятность резкого похолодания в середине сентября.
— Да, действительно, сентябрь преподнес нам сюрприз в виде очень теплого и сухого продолжения лета, — говорит ведущий специалист агрохолдинга Лариса Кравцова. — «Бархатный сезон» в Подмосковье не может не радовать, но плохо, что совсем нет дождей. Поэтому на вопрос поливать или нет, однозначный ответ: поливать. Но, в сравнении с июлем, необходимо соблюдать умеренность. Иначе можно и навредить.
Из-за того что разница у дневных и ночных температур велика, на следующей неделе «дельта» составит 12−14 градусов, и холодает после заката быстро, обильный полив может спровоцировать «замерзание» у растений, что в свою очередь вызовет рост грибковых заболеваний. Это явление, имеющее отношение к физическому парадоксу, известному как эффект Мпембы: при определенных условиях разогретая вода замерзает быстрее, чем холодная.
— Тут, конечно, не мороз, но резкое падение температуры в зоне корней, — объясняет Кравцова. — Это может вызвать ряд неприятных последствий, таких как «мучнистая роса», пятнистость, филлоксера и др. Грибные заболевания особенно активны осенью. Особенно подвержены виноград, лимонник, смородина, черемуха, вишня и другие косточковые культуры. Имеет значение и то, на полном солнце растут или в тени: в тени «Мпемба» будет проявляться сильнее.
— Сейчас благодаря выкрутасам погоды действительно сложились если не уникальные, то редко встречающиеся в Средней полосе природные условия, — говорит агроном. — Поэтому я бы сейчас посоветовала садоводам и огородникам полагаться на глаз и чутье. Увидели, что листья вянут, активно опадают, значит, надо полить. Если, несмотря на засуху, повреждений не видно, тогда не надо. По количеству влаги: лить надо раза в 1,5 меньше от нормы на растение. По частоте, с которой поливаем летом, — в два раза реже. На солнце начинать вечерний полив можно раньше, уже в 16−17 часов. Утренний начинать через только 5−6 часов после рассвета.
Зато для любителей декоративного садоводства удачная «заминка» для того, чтобы не спеша готовиться к новому сезону. Сделать профилактические опрыскивания против основных садовых вредителей и грибных заболеваний. Начать осеннюю обрезку размеренно, а не впопыхах, как обычно.
При такой высокой осенней температуре и в сложившихся условиях специалисты советуют провести санитарную и прореживающую обрезку. А вот формирующую и или обновляющую, которую проводят более радикально, все-таки лучше отложить до более прохладной погоды. Или вообще до другого года, если сразу вместе с похолоданием придут сплошные дожди, ветры и холода.
И еще одна осенняя забота садовода и огородника, сухие листья, никуда не девалась. Листьев нападало «выше крыши», особенно это заметно дачникам, имеющим участки возле леса. И, конечно, упавшие листья необходимо собрать и сжечь, лучше всего: они идеальный «кров и дом» для зимующих вредителей. И сделать это сейчас несложно именно потому, что листья сухие.