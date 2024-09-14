21:33 (мск), источник: Lenta.Ru

На Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек за последние семь лет

На Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Источник: NASA

Изначально вспышку классифицировали как X5.3. Однако в дальнейшем ученые уточнили, что балл составил X4.5. «Область имеет совсем небольшие размеры, и взрыв такой силы здесь стал совершенно неожиданным», — говорится в сообщении.

Центр вспышки находится на самом краю солнечного диска, смещён относительно линии Солнце-Земля на 60 градусов. Исходя из местоположения «присутствует вероятность касательного удара по Земле, хотя и очень небольшая».

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