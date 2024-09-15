07:07 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал зимнюю погоду в 11 регионах России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заморозки прогнозируются в 11 регионах России, температура ночью может опускаться до минус 5 градусов в течение выходных и начала следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«Во многих регионах юга азиатской части уже заморозки, на Урале: на юге Тюменской области [температура опустится] до минус 5 градусов. В Сибири: в Кемеровской области, в Алтайском крае заморозки до минус 2, в Иркутской области до минус 5 градусов в выходные. В омской области в воскресенье и в понедельник заморозки до минус 5 градусов, это, конечно, да, это уже такая настоящая зимняя погода», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что в южных районах Красноярского края и Тыве температура ночью опустится до минус 3 градусов. Также в Иркутской области в южных районах пройдет сильный дождь, в воскресенье в Республике Алтай ожидается дождь с мокрым снегом, ветер до 25 м/с.

Заморозки прогнозируются и на Дальнем Востоке, на юге Еврейской автономной области, в Хабаровском крае — до минус 2 градусов, в Магаданской области — до минус 3, на юге Камчатского края — до минус 2 градусов.

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