Обрушившийся на европейские страны шторм «Борис» убил нескольких человек
Сильнейшие за последние десятилетия ливни привели к страшным последствиям.
Сильнейшие за последние десятилетия ливни привели к страшным последствиям.
Как минимум четыре человека погибли в результате сильнейших за последние десятилетия дождей в некоторых районах Центральной и Восточной Европы.
По меньшей мере четыре человека погибли, тысячи домов были повреждены, сотни человек были эвакуированы после того, как на Центральную и Восточную Европу обрушились одни из самых сильных дождей за последние годы.
Медленно развивающаяся система низкого давления, получившая название шторм «Борис», обрушила месячную норму осадков на несколько исторических столиц Европы, включая Вену, Братиславу и Прагу, сообщает CNN.
Четыре человека погибли в Румынии, где из-за ливней сотни человек оказались в затопленных районах. Спасательные службы начали работу в наиболее пострадавших округах, поскольку власти предупреждают, что за последние 24 часа они зафиксировали самые сильные за последние 100 лет осадки.
«Последствия были наиболее серьезными в семи населенных пунктах», — заявил министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою в интервью телеканалу Antena 3, входящему в CNN. «Там уже приняли меры, чтобы спасти 95 человек. К сожалению, четыре человека были найдены мертвыми в своих домах или во дворах».
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, обнаружены тела трех пожилых женщин и одного мужчины. Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования семьям погибших, сказав: «Мы должны продолжать укреплять нашу способность прогнозировать экстремальные погодные явления. Сильные наводнения, которые затронули значительную часть страны, привели к гибели людей и значительному ущербу. Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все чаще проявляются на европейском континенте и имеют драматические последствия для людей».
После трудной ночи и сообщений о сотнях инцидентов министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил телеканалу TVN24, что они «сосредотачиваются на том, какие угрозы будут в ближайшие несколько часов».
Ожидается, что значительные наводнения продолжатся в Чешской Республике, где власти распорядились об обязательной эвакуации в некоторых районах. На кадрах, опубликованных пожарно-спасательной службой Чешской Республики, видны затопленные улицы в муниципалитете Бенешове-над-Черноу на юге страны, где двух женщин, которые не выполнили приказ об эвакуации, пришлось спасать на лодке.
Чешская полиция сообщила, что 54-летний мужчина пропал без вести после того, как упал в разлившийся ручей на юго-востоке страны, в то время как три человека в автомобиле, как сообщается, были унесены на северо-востоке, и их местонахождение неизвестно. В деревне Виснова, в 140 км к северу от Праги, коттедж Романа Кристофа не пострадал, потому что был построен на возвышенности. «Мне жаль соседей», — сказал он каналу Sky News, осматривая наводнения, от которых пострадали другие местные жители.
Говоря об уик-энде, премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал: «Мы должны быть готовы к наихудшему сценарию развития событий. Впереди нас ждут тяжелые выходные».
В Германии, в частности, в южных и восточных землях готовятся к наводнениям. В федеральной земле Саксония были объявлены предупреждения о наводнениях на реках. В соседней Австрии из-за сильных дождей в нескольких реках поднялся уровень воды, что привело к тому, что спасательные службы были вызваны в различные районы страны на ночь.
Власти объявили 24 деревни на северо-востоке провинции Нижняя Австрия «зонами бедствия», и в субботу днем были отданы приказы об эвакуации. «Ближайшие часы станут временем истины для защиты от наводнений, для наших сил по чрезвычайным ситуациям и многочисленных соотечественников», — заявила губернатор провинции Йоханна Микл-Ляйтнер, добавив, что в одной области «мы ожидаем проблем исторического масштаба».
Канцлер Австрии Карл Нехаммер предупредил: «Предстоящие дни по-прежнему будут чрезвычайно трудными для пострадавшего населения и аварийно-спасательных служб». Ожидалось, что в выходные в Вене будут протестированы специальные каналы для ликвидации последствий наводнений, построенные в 1970-х и 1980-х годах.
Ожидается, что широкомасштабные и значительные наводнения продолжатся в течение выходных, отмечает CNN.
В некоторых районах Польши, Германии, Чехии, Австрии и Словакии объявлен «красный» уровень опасности — наивысший. По данным Meteoalarm, этот уровень тревоги связан с «интенсивными метеорологическими явлениями» и «вероятным крупным ущербом».