Осени не будет: После аномальной сентябрьской жары на Россию идет бабье лето
Синоптик Позднякова: дождей и холодов в Москве не будет до 25 сентября.
Синоптик Позднякова: дождей и холодов в Москве не будет до 25 сентября.
Осень? Нет, не слышали!
— Прогноз на следующую неделю оптимистичный. Шикарная погода! — сообщила KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Летняя погода продержится до четверга, 19 сентября, обещают в Гидрометцентре России. Днём +26 градусов, по ночам в мегаполисе +8…+10 (по области воздух может остыть до +5), солнечно и сухо.
Для второй половины сентября это аномальная жара, температура будет на 7 — 8 градусов выше климатических норм. Температурные рекорды вполне вероятны в среду и четверг (см. «Рекорды»).
На удивление, до сих пор ни одного суточного рекорда в Москве знойный сентябрь-2024 пока не побил. При том, что каждый день в Европейской части России они фиксируются десятками! Скажем, в субботу, 14 сентября, новые температурные максимумы за всю историю метеонаблюдений установлены от Симферополя (+33.6 градуса) и Туапсе (+33,2) на юге до Архангельска (+25,7) и даже арктического архипелага Новая Земля (+19,3) на севере.
В подмосковной Коломне тоже: новый рекорд для этой даты +27,2. А Москва каждый день не дотягивает какие-то десятые доли градуса! Впрочем, это не так уж и важно — главное, что мы продолжаем наслаждаться теплом и солнцем.
В конце недели станет чуть прохладнее, но осенней погоду по-прежнему назвать будет сложно, прогнозируют синоптики Гидрометцентра. В пятницу и выходные, 20 — 22 сентября, днём +21…+23 градуса, по ночам около +10, и никаких дождей.
— Все равно температура остаётся выше нормы, сухая и солнечная. После затянувшегося лета сразу же наступит бабье лето, это ещё даже не золотая осень, — говорит Татьяна Позднякова. — Дождей в прогнозах пока нет. Разве что после 25 сентября, в последней пятидневке месяца, пройдут хоть какие-то дожди. Но не ранее.
Солнечный и тёплый сентябрь обеспечивают нам антициклоны со стороны Скандинавии — один сменяется другим, и погода почти не меняется.
РЕКОРДЫ.
Дата Рекорд в Москве за 145 лет метеонаблюдений Что обещают сейчас.
16.09 +27,3 (1955) +26.
17.09 +27,6 (1955) +26.
18.09 +25,8 (2015) +26.
19.09 +24,1 (1909) +26.
20.09 +24, 4 (2023) +23.