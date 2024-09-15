18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Шторм «Борис» обрушился на Центральную и Восточную Европу

Сильный ветер и проливные дожди третий день бушуют в Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. Шторм «Борис» стал причиной смерти не менее шести человек, тысячи жителей Европы вынуждены оставить свои дома.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу в результате наводнения четыре человека найдены мертвыми в городе Галац (юго-восточная Румыния), пишет ежедневное румынское издание Libertatea. Галац сильнее всего пострадал от стихии, повреждено более пяти тыс. домов.

В Польше один человек утонул во время наводнения в Клодзском повяте, сообщил польский портал Wydarzenia. В воскресенье утром уровень воды в реке Ныса у города Клодзко достиг 665 см., что значительно превышает крайнюю отметку допустимого в 240 см.

Отдельные регионы северной Австрии были объявлены зоной стихийного бедствия. В некоторых районах Тироля выпало до метра снега — это исключительная ситуация для середины сентября. Еще на прошлой неделе температура в этих местах достигала 30° по Цельсию. По данным газеты Kurier, в ходе спасательной операции в Австрии погиб один пожарный. Железнодорожное сообщение на востоке страны было приостановлено в воскресенье, и несколько линий метро было закрыто в Вене, где одноименная река вышла из берегов.

В Будапеште из-за подъема воды в Дунае мэр поручил укрепить набережную. В столице Словакии, Братиславе, было объявлено чрезвычайное положение. Более 3150 домов остались без электричества, жителей готовят к эвакуации, сообщает издание Ta3.

Синоптики ожидают, что проливные дожди продолжатся в Чехии и Польше как минимум до понедельника.

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