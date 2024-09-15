В Индонезии произошло еще одно землетрясение
ДЖАКАРТА, 15 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте.
ДЖАКАРТА, 15 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 20.08 по местному времени (16.08 мск) в провинции Восточный Калимантан. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, а магнитуда составила 5,6.
«Тектоническое землетрясение находится на глубине 10 километров и не имеет потенциала для цунами», — уточнили в ведомстве.
По данных сейсмологов, данные об ущербе и жертвах отсутствуют.