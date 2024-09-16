Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым теплым в России
Научный руководитель Гидрометцентра привел данные за девять месяцев.
Научный руководитель Гидрометцентра привел данные за девять месяцев.
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. 2024 год может побить прошлые температурные рекорды и стать самым теплым в истории метеонаблюдений в России. Такое мнение выразил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдения. В большой степени вероятности этот год будет самым теплым», — сказал он, опираясь на данные экспресс-анализа погоды, подготовленного Гидрометцентром.
Метеоролог предположил, что океанское течение Ла-Нинья может способствовать охлаждению атмосферы, однако девять месяцев 2024 года оказались очень теплыми. Так, август, например, занял шестое-седьмое место по превышению температуры за всю историю инструментальных наблюдений в РФ. А в Сибири температура, державшаяся на протяжении этого месяца, поднялась даже на пятое место в сравнении с предыдущими результатами метеорологических наблюдений в регионе.
«Если анализировать среднюю температуру северного полушария, то август 2024 года выходит на второе место. Он второй самый теплый в метеорологической летописи с 1891 года при соединении с северным полушарием. Теплее был август прошлого года», — уточнил Вильфанд.