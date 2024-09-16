Вильфанд рассказал о восстановлении озонового слоя на Земле

В 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. В этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
«В целом по всему земному шару ситуация медленно, но постепенно улучшается… Озоновый слой — он совсем тоненький, в нижней стратосфере, при нормальном давлении он меньше 1 сантиметра, но именно он сохраняет возможность жизни на Земле, потому что он поглощает до 90% ультрафиолета. Если бы озонового слоя не было, все живое на Земле было бы выжжено», — сказал Вильфанд.
Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью.
Исследование, подготовленное в 2014 году экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации (ВМО), показало, что благодаря отказу от ряда химических веществ восстановление озонового слоя произойдет в ближайшие десятилетия.