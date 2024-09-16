На Земле снова начнется магнитная буря
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сильная магнитная буря вновь начнется в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сильная магнитная буря вновь начнется в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сильные магнитные бури! В понедельник с 09:00 на нашей планете начнется слабая магнитная буря, а с полудня до 18:00 ожидается сильная магнитная буря уровня G3», — написал он в Telegram-канале.
После 18:00 мск буря ослабнет и станет умеренной. Она продолжится до 12:00 мск 17 сентября, далее геомагнитное поле Земли станет спокойным.
На прошлой неделе в Институте прикладной геофизики сообщили об усилении магнитной бури до уровня G3 (сильная). Повышенная геомагнитная активность на Земле наблюдалась с 12 по 13 сентября.