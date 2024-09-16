09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

На Шанхай обрушился самый сильный с 1949 года тайфун «Бебинка»

На Шанхай обрушился самый мощный за последние 75 лет тайфун.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
На Шанхай обрушился самый сильный с 1949 года тайфун «Бебинка» | Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 16 сентября, Шанхая достиг тайфун «Бебинка». Об стал самым сильным с 1949 года. Об этом сообщает центральное метеорологическое управление Китая.

Отмечается, что к Шанхаю «Бебинка» подошел в 7.30 утра понедельника (2.30 мск). Максимальная сила ветра при этом достигала 42 метров в секунду.

«Бебинка превзошла тайфун 4906 Глория и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года», — подчеркивают китайские метеорологи.

По прогнозам, пройдя Шанхай тайфун пойдет на запад-северо-запад со скоростью примерно 25 километров в час. Интенсивность «Бебинки» будет снижаться, и к ночи 17 сентября ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань.

Минувшим днем сообщалось, что не менее шести человек погибли из-за шторма «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу. Наводнение унесло жизни четырех человек в Румынии. Более пяти тысяч домов повреждены из-за разгула стихии.

А в Польше несколько сотен жителей Силезского воеводства эвакуируют из-за наводнения, вызванного проливными дождями, которые обрушились на центр Европы.

 Что нужно России: национализация или приватизация?
Нефть резко подешевела. Что будет с рублем?
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»