На Шанхай обрушился самый сильный с 1949 года тайфун «Бебинка»
На Шанхай обрушился самый мощный за последние 75 лет тайфун.
На Шанхай обрушился самый мощный за последние 75 лет тайфун.
Утром в понедельник, 16 сентября, Шанхая достиг тайфун «Бебинка». Об стал самым сильным с 1949 года. Об этом сообщает центральное метеорологическое управление Китая.
Отмечается, что к Шанхаю «Бебинка» подошел в 7.30 утра понедельника (2.30 мск). Максимальная сила ветра при этом достигала 42 метров в секунду.
«Бебинка превзошла тайфун 4906 Глория и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года», — подчеркивают китайские метеорологи.
По прогнозам, пройдя Шанхай тайфун пойдет на запад-северо-запад со скоростью примерно 25 километров в час. Интенсивность «Бебинки» будет снижаться, и к ночи 17 сентября ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань.
Минувшим днем сообщалось, что не менее шести человек погибли из-за шторма «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу. Наводнение унесло жизни четырех человек в Румынии. Более пяти тысяч домов повреждены из-за разгула стихии.
А в Польше несколько сотен жителей Силезского воеводства эвакуируют из-за наводнения, вызванного проливными дождями, которые обрушились на центр Европы.