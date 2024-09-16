Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическое лето

«Предстоящая семидневка станет заключительной неделей метеорологического лета, которое в целом продлится с 17 мая по 22 сентября, что в общем составит 130 суток вместо положенных 99 суток, по климату — с 26 мая по 1 сентября — включительно», — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в понедельник и вторник по ночам воздух будет остывать до плюс 9 — плюс 12, а днем прогреется до 25 градусов. В среду также станет на градус прохладнее, а в четверг дневная температура понизится до плюс 20 — плюс 23 градусов. В пятницу и субботу днем будет около плюс 20, а в воскресенье уже не выше плюс 16 — плюс 19 градусов. В выходные местами может пройти незначительный дождь.
«В заключительную неделю сентября ожидается ощутимое понижение температуры. Мощный обвал полярного холода с дождями прогнозируется с 27 сентября, когда по ночам воздух станет интенсивно остывать до плюс 1 — плюс 6, на почве возможны первые заморозки, а днем всего плюс 6 — плюс 11 градусов», — уточнил Тишковец.
Он добавил, что среднесуточная температура опустится ниже плюс 10 градусов. Начнется золотая осень, которая продолжится до середины октября.