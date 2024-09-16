11:51 (мск), источник: Погода Mail

На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис». Фото

Разрушительные дожди, вызванные «Борисом», затопили множество городов в Европе, оставив сотни тысяч людей без электричества и спровоцировав массовые эвакуации из опасных районов.

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Вызванные штормом «Борис» проливные дожди оказали разрушительное воздействие на Центральную и Восточную Европу, приведя к человеческим жертвам и значительным разрушениям. Река вышла из берегов, затопив тысячи домов и вызвав перебои в энергоснабжении, сообщает Associated Press.

Чехия

Чехия | Источник: Reuters

Наводнение затронуло почти все регионы Чехии, в двадцати из которых действуют предупреждения самого высокого уровня. К 15 сентября около 260 тысяч домов остались без электричества, а на многих дорогах, включая магистраль D1, движение было остановлено.

В Опаве, население которой составляет 56 тысяч человек, почти 10 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться.

Спасатели использовали лодки, чтобы доставить людей в безопасные районы, затопленные рекой Опава. Эвакуация также затронула города Крнов, который подвергся почти полному затоплению, и Чески-Тешин. Четыре человека, которых унесло водой, до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает полиция.

В реках Одер, также текущей через Польшу, уровень воды достиг критических значений в городах Острава и Богумин, что спровоцировало массовую эвакуацию местных жителей. Мэр Остравы Ян Донал заявил о серьезных перебоях в работе общественного транспорта.

Города и деревни в гористой местности Есеники оказались полностью изолированы, так как дороги были затоплены. Для спасения местных жителей использовались вертолёты. Мэр Есеника Зденка Блистанова сообщила о значительном ущербе, который наводнение нанесло домам, а также мостам и дорогам.

Мэр Опавы Томаш Навратил отметил, что нынешняя ситуация хуже, чем во время разрушительного наводнения 1997 года, известного как «наводнение века».

Мы должны сосредоточиться на спасении жизней.

Петр Фиала
премьер-министр Чешской Республики (цитата по RTVI)

Кабинет министров Чехии собирается оценить ущерб на предстоящем заседании в понедельник. «Худшее еще не позади», — добавил Фиала.

Австрия

Австрия | Источник: Reuters

В Нижней Австрии власти объявили всю территорию «зоной бедствия», где эвакуировали примерно 1,1 тысячи домов.

Мы переживаем трудные и драматичные часы в Нижней Австрии. Для многих людей это, вероятно, будут самые трудные часы в их жизни.

Йоханна Микл-Ляйтнер
губернатор Нижней Австрии (цитата по RTVI)

По данным пожарной службы, во время откачки воды из затопленного подвала в Тульне один пожарный погиб, упав со ступеней. Часть жителей Вены также были вынуждены покинуть свои дома из-за выхода реки Вены из берегов.

Румыния и Польша

Румыния | Источник: Reuters

В Румынии число жертв наводнения возросло до пяти: один человек погиб в восточном округе Галац, ранее сообщалось о четырех жертвах.

В Польше, по предварительным данным, также был зафиксирован случай гибели одного человека.

Премьер-министр Дональд Туск охарактеризовал ситуацию в районе города Клодзко как «драматическую».

В этом поселке, расположенном недалеко от границы с Чехией, проживают около 25 тысяч человек.

В польском городе Глухолазы река затопила улицы и дома. Мэр Павел Шимкович призвал людей эвакуироваться в более высокие районы.

Премьер Польши сообщил, что в некоторых затопленных зонах отключены электричество и связь, однако регионы могут воспользоваться спутниковой системой Starlink.

Согласно данным Meteoalarm, на территории почти всей Чехии, а также в частях Польши, Германии, Австрии и Словакии было объявлено об экстренном предупреждении.

Красный уровень, по данным Meteoalarm, указывает на «экстремальную» опасность, которая может повлечь за собой серьезные разрушения и несчастные случаи, угрожающие жизни и здоровью.
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