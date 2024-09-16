На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис». Фото
Разрушительные дожди, вызванные «Борисом», затопили множество городов в Европе, оставив сотни тысяч людей без электричества и спровоцировав массовые эвакуации из опасных районов.
Разрушительные дожди, вызванные «Борисом», затопили множество городов в Европе, оставив сотни тысяч людей без электричества и спровоцировав массовые эвакуации из опасных районов.
Вызванные штормом «Борис» проливные дожди оказали разрушительное воздействие на Центральную и Восточную Европу, приведя к человеческим жертвам и значительным разрушениям. Река вышла из берегов, затопив тысячи домов и вызвав перебои в энергоснабжении, сообщает Associated Press.
Наводнение затронуло почти все регионы Чехии, в двадцати из которых действуют предупреждения самого высокого уровня. К 15 сентября около 260 тысяч домов остались без электричества, а на многих дорогах, включая магистраль D1, движение было остановлено.
Спасатели использовали лодки, чтобы доставить людей в безопасные районы, затопленные рекой Опава. Эвакуация также затронула города Крнов, который подвергся почти полному затоплению, и Чески-Тешин. Четыре человека, которых унесло водой, до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает полиция.
В реках Одер, также текущей через Польшу, уровень воды достиг критических значений в городах Острава и Богумин, что спровоцировало массовую эвакуацию местных жителей. Мэр Остравы Ян Донал заявил о серьезных перебоях в работе общественного транспорта.
Города и деревни в гористой местности Есеники оказались полностью изолированы, так как дороги были затоплены. Для спасения местных жителей использовались вертолёты. Мэр Есеника Зденка Блистанова сообщила о значительном ущербе, который наводнение нанесло домам, а также мостам и дорогам.
Мэр Опавы Томаш Навратил отметил, что нынешняя ситуация хуже, чем во время разрушительного наводнения 1997 года, известного как «наводнение века».
Мы должны сосредоточиться на спасении жизней.
Кабинет министров Чехии собирается оценить ущерб на предстоящем заседании в понедельник. «Худшее еще не позади», — добавил Фиала.
В Нижней Австрии власти объявили всю территорию «зоной бедствия», где эвакуировали примерно 1,1 тысячи домов.
Мы переживаем трудные и драматичные часы в Нижней Австрии. Для многих людей это, вероятно, будут самые трудные часы в их жизни.
По данным пожарной службы, во время откачки воды из затопленного подвала в Тульне один пожарный погиб, упав со ступеней. Часть жителей Вены также были вынуждены покинуть свои дома из-за выхода реки Вены из берегов.
В Румынии число жертв наводнения возросло до пяти: один человек погиб в восточном округе Галац, ранее сообщалось о четырех жертвах.
В Польше, по предварительным данным, также был зафиксирован случай гибели одного человека.
В этом поселке, расположенном недалеко от границы с Чехией, проживают около 25 тысяч человек.
В польском городе Глухолазы река затопила улицы и дома. Мэр Павел Шимкович призвал людей эвакуироваться в более высокие районы.
Премьер Польши сообщил, что в некоторых затопленных зонах отключены электричество и связь, однако регионы могут воспользоваться спутниковой системой Starlink.
Согласно данным Meteoalarm, на территории почти всей Чехии, а также в частях Польши, Германии, Австрии и Словакии было объявлено об экстренном предупреждении.