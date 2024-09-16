Обрезка малины осенью: сроки, способы и этапы процедуры

Почему важно обрезать малину на зиму
Малина сама по себе не считается привередливым кустарником. Однако если вы хотите увеличить урожай ягод, то нужно соблюдать несколько важных процедур, и обрезка как раз одна из них. Далее расскажем почему важно обрезать плодовый кустарник:
- Улучшение плодоношения. Малина плодоносит на двухлетних побегах, которые после второго года становятся менее продуктивными. Осенняя обрезка помогает избавиться от старых и слабых побегов, освобождая место для новых, более сильных ветвей, которые будут давать плоды в последующих сезонах.
- Профилактика заболеваний. Старые и больные побеги могут обернуться источником инфекций и вредителей. Удаление пораженных ветвей снижает риск заражения растений, улучшая их общее состояние.
- Подготовка к зиме. Обрезка позволяет кустам лучше перенести морозы, так как после нее они становятся менее густыми и вероятность вымерзания побегов снижается.
Когда нужно обрезать малину: оптимальные сроки
Эта процедура должна проводиться в строго определенное время, чтобы кустарники успели восстановиться перед наступлением холодов и подготовиться к зиме.
В зависимости от региона сроки могут значительно различаться, поэтому важно ориентироваться на климатические условия вашего места жительства.
|Регион
|Сроки
|Центральная Россия
|Август — начало октября
|Южные регионы
|Октябрь — начало ноября
|Северо-Западный регион
|Середина — конец сентября
|Урал и Сибирь
|Август — начало сентября
|Дальний Восток
|Начало сентября — начало октября
|Кавказские регионы
|Октябрь — середина ноября
|Ленинградская область
|Сентябрь — начало октября
На какую высоту обрезать малину
Подходящая высота обрезки растения зависит от его сорта, так как у каждого сорта своя система плодоношения. Далее подробно расскажем об этом.
Этот сорт плодоносит на двухлетних побегах, а значит, что в первый год они растут, а на следующий дают ягоды, после чего их необходимо удалить. Важно правильно сформировать куст, оставив только сильные однолетние побеги, которые будут плодоносить в следующем году.
Высота обрезки. После удаления всех побегов, уже давших плоды, молодые нужно обрезать примерно на высоту 1,5—1,7 м. Если куст слишком густой, можно укоротить побеги чуть-чуть сильнее, чтобы они не превышали 1,2 м.
Обрезка старых побегов. Отплодоносившие двухлетние побеги обрезают под корень, не оставляя пеньков. Это способствует лучшему развитию новых побегов и улучшает вентиляцию внутри растения.
Она способна плодоносить два раза за сезон: в середине лета на побегах прошлого года и осенью на побегах текущего года. Способ обрезки зависит от того, хотите ли вы получить один или два урожая за сезон.
Для одного урожая. Если предпочитаете собрать один осенний урожай, ремонтантную малину нужно обрезать полностью. Все побеги обрезаются под корень (до уровня земли) поздней осенью, после того как куст полностью отойдет от плодоношения. Этот способ позволяет дать сильный осенний урожай на новых побегах.
Для двух урожаев. Обрезайте только верхушки побегов, на которых было осеннее плодоношение. Эти побеги укоротите до высоты 1,2—1,5 м. Их оставленные части будут плодоносить в середине лета следующего года, а новые побеги дадут урожай осенью.
Правила обрезки малины осенью после плодоношения
Соблюдение всех рекомендаций осенней обрезки позволит поддерживать здоровье кустов, предотвращать заболевания и обеспечивать обильный урожай в следующем году. Каждый этап важен для того, чтобы растение было готово к зимовке и к началу прихода весны.
1. Удаление отплодоносивших побегов
После завершения плодоношения двухлетние побеги малины, которые дали урожай, теряют свою продуктивность. Эти ветви уже не принесут ягод, но будут потреблять питательные вещества и загущать куст. Их необходимо обрезать полностью, под самый корень.
2. Прореживание молодых побегов
Следующим шагом необходимо проредить однолетние побеги. Обычно малина выпускает слишком много молодых побегов, и если оставить их все, то это приведет к загущению куста, снижению вентиляции, увеличению риска заболеваний. Оставьте 5—7 самых сильных побегов на каждом кусте, остальные обрежьте под корень.
3. Укорочение оставшихся побегов
Оставленные однолетние побеги рекомендуется укоротить. Это простимулирует их рост и увеличит урожайность в следующем сезоне. Если побеги слишком длинные, укоротите их на высоту 1,2—1,5 м, позволив растению лучше распределять питательные вещества. Это подготовит куст к зимовке.
Как подготовить малину к зиме: этапы ухода после обрезки
После осенней обрезки важно провести дополнительные мероприятия по уходу, чтобы малина благополучно перенесла зимние морозы и дала отличный урожай в следующий раз.
- Очистка территории вокруг кустов. Уберите все срезанные побеги, пожухлые листья и прочий растительный мусор. Это поможет предотвратить распространение всевозможных болезней и вредителей, которые могут укрыться в остатках растений на зиму.
- Мульчирование почвы. Мульчируйте землю вокруг кустов слоем 5—10 см. Для этого понадобятся опилки, торф, перегной или компост. Мульча защищает корневую систему от морозов и помогает сохранить влагу в почве.
- Полив перед зимой. Перед наступлением устойчивых заморозков проведите обильный влагозарядковый полив. Это особенно важно делать в засушливую осень, так как малина нуждается во влаге для успешной зимовки.
- Укрытие кустов. В регионах с суровыми зимами побеги необходимо пригнуть к земле и укрыть лапником, соломой или специальным агроволокном. Это защитит побеги от вымерзания в случае сильных холодов.
- Осенняя подкормка. После обрезки кусты малины можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, которые укрепят корневую систему и помогут растению подготовиться к зиме.
Что делать, если не успел обрезать малину осенью
Если осенняя обрезка не была проведена, не стоит сильно переживать по этому поводу, так как процесс можно перенести на весну. Главное — правильно ее выполнить, чтобы не навредить растению и способствовать его активному развитию. Важно сделать это до начала сокодвижения, то есть до распускания почек. Самым оптимальным временем считается конец марта или начало апреля в зависимости от климатических условий региона.
Первое, что нужно сделать, — это удалить все отплодоносившие двухлетние побеги, которые уже выполнили свою функцию. Их необходимо обрезать под корень, так как они больше не принесут урожая. Затем следует проредить молодые побеги. После этого побеги нужно укоротить. Оптимальная высота оставшихся ветвей составляет 1,2—1,5 м. Этот шаг позволит кусту развиваться более активно и принесет больший урожай.
После обрезки весной важно провести подкормку малины комплексными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Не забывайте про полив, особенно если весна окажется сухой. Хотя осенняя обрезка предпочтительна, весенняя тоже может быть эффективной при соблюдении всех необходимых условий.
Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI, с удовольствием поделилась своим опытом по уходу за малиной и ее своевременной обрезкой.
Ежегодная обрезка важна для урожайности в будущем сезоне. Осенью она наиболее эффективна, потому что хорошо видны непригодные части растения. Важно, чтобы кустарник закончил плодоношение и рост. Обрезку следует проводить за 3—4 недели до наступления холодов. Лучше всего выбирать прохладный и сухой день, чтобы избежать гниения стеблей.
Для начала необходимо срезать ветки, которые уже отдали свой урожай, делать это нужно как можно ближе к поверхности почвы, чтобы вырастить крепкую древесину перед зимним периодом. Далее необходимо обрезать ветки, поврежденные вредителями, важно их сжечь, чтобы не распространить болезни по другим растениям. Определить непригодные участки можно по цвету, обычно они более темные и сухие. Следующим шагом нужно проредить побеги, чтобы не появлялись заросли.
После обрезки кусты лучше замульчировать для защиты почвы от выветривания. В качестве укрытия рекомендуется использовать хвою, которая защитит не только от холодов, но и от мелких грызунов.
Памятка для начинающего садовода: как обрезать малину осенью
Начинающим садоводам важно следовать основным правилам, чтобы не допустить ошибок в уходе за растениями на своем огороде. Ведь одной из ключевых целей является не только обильный урожай, но и здоровье выращиваемых культур.
Далее представлена краткая памятка по обрезке малины:
1. Удалите отплодоносившие побеги. Все двухлетние побеги, которые дали урожай, обрезаются под корень. Они больше не будут плодоносить.
2. Оставьте 5—7 самых сильных и здоровых однолетних побегов, остальные обрежьте, чтобы избежать загущения.
3. Обрежьте ненужные ветви: все тонкие, поврежденные, слабые и больные побеги, чтобы улучшить состояние куста.
4. Укоротите оставшиеся однолетние побеги до 1,2—1,5 м для лучшего роста и плодоношения.
5. Сделайте санитарную обрезку, удалите поломанные, засохшие и неправильно растущие ветви для улучшения вентиляции.
6. После обрезки замульчируйте почву вокруг кустов для защиты корней от морозов.
Эксперт: Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI