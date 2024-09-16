Обрезка жимолости осенью. В новом сезоне ягоду устанете собирать
Также рассказываем, чем подкормить кустарники, чтобы они с легкостью пережили зиму.
Также рассказываем, чем подкормить кустарники, чтобы они с легкостью пережили зиму.
Дачники часто жалуются, что у них не получается вырастить вкусную и сладкую жимолость. Мол, плоды кислые, горчат, с куста осыпаются. Но тут все зависит от сорта, поэтому при покупке выбирайте именно крупноплодные варианты.
При этом важно понимать, что вкус и размер ягод также зависят от осенней обрезки. Если это не делать, то кусты загущаются, солнце должным образом не попадает, урожай вы получите некачественный.
Садовод Светлана Краснолуцкая советует начинать обрезку с мелкой поросли, оставляйте только самые крепкие молодые побеги. Убирайте ветки, которые пересекаются. Ведь, когда они трутся друг о друга, на коре образуется ранка, туда попадают инфекции и вредители.
Часто так бывает, что побеги растут вбок, такие тоже обрезаем. Не переживайте, если веток останется мало, это нормально, в новом сезоне они снова отрастут.
Важно, чтобы в центр куста максимально попадало солнце, а крона продувалась.
После обрезки обработайте жимолость любыми медьсодержащими фунгицидами. Именно они убивают грибковые инфекции. Используйте их согласно инструкции.
Из-под приствольного круга убирайте опавшие листья, в них также могут находиться бактерии. Можете сжечь или отправить в компост, пролив триходермой.
На зиму жимолость засыпайте компостом, этого достаточно, чтобы растение пережило холода. Дополнительные подкормки не потребуются. Под каждый куст идеально подсыпать по два десятилитровых ведра компоста, можно это сделать даже по первому снегу.