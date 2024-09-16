Лучшие разрыхлители. Чем подкормить почву осенью — 3 хитрых способа
Речь идет о грунте в теплице. После поливов земля деревенеет, но это можно быстро исправить.
Речь идет о грунте в теплице. После поливов земля деревенеет, но это можно быстро исправить.
Осенью после сбора урожая почву надо обязательно подкормить, так как за период вегетации земля истощается. Агрономы советуют в первую очередь вносить фосфор и калий для того, чтобы напитать грунт полезными элементами. Это классические способы.
Но есть и другие хитрости, о которых рассказала садовод Светлана Городецкая. В теплице, например, важно использовать компоненты, которые разрыхлят землю. Ведь если этого не сделать, то вы можете лишить сами себя богатого урожая в новом сезоне.
А все потому, что в сентябре и октябре именно в теплице после обильных поливов грунт превращается в камень. Соответственно, корням растений будет тяжело развиваться и получать кислород. Растения чахнут.
Наш эксперт советует использовать опилки. Перегнивая, это удобрение насыщает почву гумусом. Но надо понимать, что опилки слегка закисляют землю, поэтому важно добавлять доломитовую муку. Норма такая: 4−5 стаканов опилок на квадратный метр в теплице. А раскислитель используйте по инструкции.
Также разрыхлить грунт поможет просеянный песок, который не даст почве задеревенеть после поливов. Достаточно вносить по две лопаты песка на квадратный метр.
Дачники также используют торф в качестве разрыхлителя. Но покупайте сразу нейтрализованный, он не будет закислять почву. Томаты просто обожают это удобрение, поэтому урожай в новом сезоне у вас будет на зависть соседям.
Засыпайте по 5−6 стаканов торфа на квадратный метр, затем тщательно перекопайте землю.