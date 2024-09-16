14:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Не прозевайте. Крайние сроки посадки озимого чеснока

Важно знать, что, если сделать это раньше или позже, растение может погибнуть от холода или перестанет развиваться весной.

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Источник: Freepik

Будущий урожай чеснока зависит в первую очередь от сроков посадки. Ведь важно, как растение переживет холода и каким образом будет развиваться ранней весной. И огородникам важно знать, до каких пор можно сеять чеснок, чтобы потом труды не прошли впустую.

Главное правило от агрономов — не позже, чем за две недели до наступления устойчивых заморозков. Дело в том, что чесноку нужно как раз 14 дней для того, чтобы укорениться в земле. Соответственно, растение в таком виде без проблем перезимует.

Если же чеснок посадить позже, то такие зубчики зимой подмерзнут, и не факт, что весной будут развиваться. А если заняться этим раньше, посадить за три недели, например, то растение, конечно, укоренится, но есть риск того, что кончики зеленых листьев выйдут на поверхность и погибнут от холода.

В Центральной России устойчивые холода наступают к концу октября. А это значит, посадку чеснока надо планировать уже в середине месяца.

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