Не прозевайте. Крайние сроки посадки озимого чеснока
Важно знать, что, если сделать это раньше или позже, растение может погибнуть от холода или перестанет развиваться весной.
Важно знать, что, если сделать это раньше или позже, растение может погибнуть от холода или перестанет развиваться весной.
Будущий урожай чеснока зависит в первую очередь от сроков посадки. Ведь важно, как растение переживет холода и каким образом будет развиваться ранней весной. И огородникам важно знать, до каких пор можно сеять чеснок, чтобы потом труды не прошли впустую.
Главное правило от агрономов — не позже, чем за две недели до наступления устойчивых заморозков. Дело в том, что чесноку нужно как раз 14 дней для того, чтобы укорениться в земле. Соответственно, растение в таком виде без проблем перезимует.
Если же чеснок посадить позже, то такие зубчики зимой подмерзнут, и не факт, что весной будут развиваться. А если заняться этим раньше, посадить за три недели, например, то растение, конечно, укоренится, но есть риск того, что кончики зеленых листьев выйдут на поверхность и погибнут от холода.
В Центральной России устойчивые холода наступают к концу октября. А это значит, посадку чеснока надо планировать уже в середине месяца.