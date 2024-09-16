В Петербурге снова зацвела сирень
От нетипично теплой осени в городе заново начали цвести многие растения.
От нетипично теплой осени в городе заново начали цвести многие растения.
Несмотря на стереотип хмурого и дождливого города, лето в Петербурге все-таки есть, хотя не всегда оно длится долго. В этом году летние месяцы стали для города особенно ясными и теплыми: и хорошая погода продолжается в Северной столице до сих пор.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов написал в своем телеграм-канале, что первая половина сентября — одна из самых теплых за всю историю наблюдений: «Сутки 12 и 13 сентября становятся два дня подряд самыми теплыми для этих дней. Ночная температура сегодня не опускается в центре города ниже +17,5 гр. Так что ночь 14 сентября снова сама теплая в историческом ряду. Это уже пятая подряд самая теплая ночь!».
Неизвестно, радуют ли теплые дни почти без осадков горожан, но растения и цветы точно восприняли тепло оптимистично: в городе снова зацвела сирень, одуванчики и другие цветы.
Ботаник Денис Мирин объяснил газете Metro, что это происходит в городе не первый раз, но случается крайне редко. «Тёплая осень и, главное, хорошее лето обеспечили то, что сирень запасла много питательных веществ, которых ей хватит не только на перезимовку, но и на повторное цветение».
Осенние цветы не означают, что весной растения ждет беда: распустились лишь отдельные почки, а большая часть не успела созреть, и будет готова, как и положено, как раз к весне. Кроме того, как отмечает ботаник, в Петербурге зацвели и другие растения: например, шиповник, калина и земляника.
«Многие виды способны давать повторное цветение, особенно если вегетационный сезон был благоприятный. А этот сезон был очень тёплый! И с водой проблем не возникло», — рассказал газете Денис Мирин.
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