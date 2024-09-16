Токсичные листья грецкого ореха: безопасные способы утилизации

Как сообщает «Правда. Ру», в этих листьях есть вещества, которые оказывают сильное токсичное воздействие на многие растения. Например, из листьев, корней и околоплодников ореха выделяется юглон. Это органическое соединение, обладающее аллелопатическими свойствами. Оно проникает в почву, подавляя рост и развитие других растений, произрастающих поблизости. В связи с этим орехи успешно борются за ресурсы.
Если листья грецкого ореха сжечь, юглон и другие токсичные вещества попадут в воздух. Это создаст серьезные проблемы для окружающих растений и людей.
1. В дыме от сжигания листьев высокая концентрация юглона и других ядовитых веществ, которые могут нанести вред другим растениям. Даже однократное попадание на них такого дыма может привести к гибели.
2. Токсичные соединения, содержащиеся в дыме, способны поглощаться листьями и корнями других растений. Это замедлит их рост, они пожелтеют, могут скрутиться и даже усохнуть.
3. Вдыхание ядовитого дыма небезопасно для людей и животных. Он может спровоцировать раздражение дыхательных путей, головную боль, тошноту и другие негативные последствия.
Есть гораздо более эффективные и безопасные способы утилизации листьев грецкого ореха:
• компостирование: листья грецкого ореха можно использовать для приготовления компоста (искусственного удобрения), который затем вносится под другие культуры в качестве органического удобрения;
• мульчирование: измельченные листья можно рассыпать тонким слоем вокруг деревьев и кустарников в качестве защитного мульчирующего покрытия;
• сбор и утилизация — собранные листья можно вывезти с участка и захоронить в безопасном месте.
Отметим, сами по себе орехи — очень полезный продукт. Однако надо знать, с чем их можно сочетать, а с чем — нельзя.