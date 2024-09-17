Какие растения из леса нельзя сажать на дачном участке

По ее словам, необходимо знать условия участка и подбирать растения согласно почвам.
Прежде всего, эксперт не советует сажать ландыш майский, несмотря на его нежную красоту и приятный аромат. Это небольшое растение с овальными листьями и белыми колокольчатыми цветками, растущее в тенистых лесах.
«Все части ландыша ядовиты, что делает его опасным, особенно если на участке есть дети или домашние животные», — предупреждает Московенко.
Кроме того, ландыш склонен к активному разрастанию, что может создать проблемы для других культур.
Купена лекарственная — еще одно растение, которое лучше оставить в лесу.
Она отличается изящным изогнутым стеблем с поочередно расположенными листьями и свисающими белыми цветками. Купена также ядовита и может быстро распространяться по участку через подземные корневища.
Вороний глаз — небольшое растение с характерными четырьмя (реже более) листьями, расположенными мутовкой, и одиночной черной ягодой в центре.
Встречается в тенистых лиственных и смешанных лесах. Все части растения крайне ядовиты, что делает его неприемлемым для выращивания на дачных участках.
Некоторые виды лесных папоротников, такие, как орляк обыкновенный, могут стать настоящей проблемой для садоводов.
Эти растения с крупными, ажурными листьями (вайями) быстро разрастаются с помощью длинных подземных корневищ, вытесняя культурные растения и захватывая новые территории.
Копытень европейский — небольшое растение с крупными округлыми листьями, растущее в тенистых лесах.
Источник: Соцсети мастера sadovnik_ma
Хотя оно может показаться привлекательным почвопокровным растением, копытень ядовит и способен быстро распространяться, вытесняя другие виды.
Для сада специалист советует выбирать специально выведенные для садов декоративные или культурные виды. Они не только безопаснее, но и лучше приспособлены к условиям дачного участка, требуют меньше ухода и не создают проблем с неконтролируемым распространением.
«Кроме того, надо учитывать, что многие лесные растения занесены в Красную книгу, и их нельзя выкапывать», — заключила Надежда Московенко.