Над Новой Зеландией спутник запечатлел редкое природное явление
Над Новой Зеландией наблюдалось уникальное природное явление — линзовидное облако. Рассказываем, что это такое и каковы причины этого феномена.
Над Новой Зеландией наблюдалось уникальное природное явление — линзовидное облако. Рассказываем, что это такое и каковы причины этого феномена.
Над регионом Отаго на Южном острове Новой Зеландии американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 8 запечатлел уникальное лентикулярное (линзовидное) облако. Снимок опубликован на сайте NASA.
Лентикулярные облака — довольно редкое природное явление. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их отличительная черта заключается в том, что они не двигаются даже при сильном ветре.
Обычно лентикулярные облака образуются в момент, когда преобладающие ветры сталкиваются с барьером, например, горным хребтом.
Ветер дует через горы, образуя волновой поток, в котором происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров в облако. И наоборот, нисходящий воздух приводит к потеплению и испарению. А поскольку облака находятся на гребне этой волны, они остаются «приклеенными» к одному месту.
Лентикулярные облака говорят о том, что в воздухе достаточно высокий уровень влажности. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов.
Ранее жители Латинской Америки увидели редкое явление из-за магнитной бури.
Анна Морозова