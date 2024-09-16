Народные приметы на 17 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 17 сентября 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 17 сентября 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
17 сентября в народном календаре отмечено как Луков день, известный также как Неопалимая Купина, Громница, Вавила и день Острых вил. Неопалимую Купину считали распорядительницей стихии огня. Также наши предки верили, что она может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба. Оттого и прозвали ее «громницей». Святого Вавила же на Руси почитали как покровителя домашнего хозяйства. Рассказываем, какие приметы есть на этот день.
Вначале расскажем про народные приметы на 17 сентября в 2024 году о погоде.
В этот день почитали икону Богородицы «Неопалимая Купина». Перед ней просили заступничества Богородицы, начиная топить овины (постройки, в которой сушили снопы перед молотьбой). Люди верили, что только она сможет усмирить злого «нечистого» хозяина овина и противостоять огню. В этот день люди, кстати, особенно бережно с ним обращались. Чтобы уберечь свое жилище от пожаров и молнии, а себя и близких от всяких болезней, 17 сентября заказывали в церкви молебен. Крестьяне в этот день молились святому Вавиле.
Женщины 17 сентября выкапывали лук. Его просушивали, а затем заплетали в длинные луковые косы, которые развешивали по углам кухни, а также на чердаках. Лук, к слову, полезен — в нем есть марганец, дефицит которого приводит к нервозности.
Мужчины начинали в этот день обходить сеновалы и тыкали в них вилами, чтобы выгнать злые силы — «гнетуху» и «трясуху». Так наши предки называли духов, которые нападали зимой на скотину. По поверьям, в сене мог скрываться и вредный дух кумоха, изображаемый в виде старухи с большими зелеными глазами. Наши предки верили, что ее нужно прогнать, чтобы не было бед, включая бесплодие у женщин и склонность мужчин к выпивке.
Считалось, что если на Неопалимую Купину приснится кошмар, то бояться его не стоит. Сон заберет какой-то негатив из вашей жизни, и тогда беды обойдут стороной.
В этот день было не принято давать милостыню или деньги в долг. Говорилось, что иначе можно самому стать нищим. В этот день встреч с ними избегали.
Также в этот день не ходили в людные места, не ходили в гости и не звали никого сами. Наши предки верили, что это поможет защититься от бед, сглаза и порчи.
17 сентября было не принято носить темные одежды. Опасались, что так можно навлечь на себя беды.
17 сентября запрещалось оскорбительно относиться к огню, например, бросать в него мусор, ругаться на него, ссориться или произносить нецензурные слова рядом. Даже тушили огонь бережно, чтобы он не принес неприятности. Также нельзя было зажигать огонь ради забавы или от нечего делать, просто так жечь спички или чиркать зажигалкой. Огонь можно было вызывать только для нужной цели.
В этот день призывали не игнорировать интуицию. По поверью, в этот день она может быть особенно правдивой и верной, так что стоит к ней прислушаться, чтобы выбрать верное решение.
Не советовали спать днем. Наши предки верили, что если здоровый человек уснет днем, то проснется он уже больным. Вместе с тем сейчас эксперты считают, что дневной сон может быть полезен. Он поможет взбодриться, если человек не спал всю ночь.
Также нельзя на Неопалимую Купину готовить блинчики или печь оладьи. Это грозило бедами.
Айгуль Сабитова