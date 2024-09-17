19:14 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 18 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 18 сентября — это день Кумохи Осенней, Кумохин день, злого духа, насылающего болезни. Его прогоняли из домов березовыми вениками.

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На Руси существовало множество суеверий на эту дату.

Приметы погоды 18 сентября

Сначала опишем народные приметы на 18 сентября в 2024 году, касающиеся погоды.

  • Если 18 сентября в лесу много рябины — осень будет дождливая, а если мало — сухая.
  • В день Кумохи пожелтели листья рябины, значит, зима будет ранней и холодной.
  • Низкие облака сулят дождь.
  • Тучи красного цвета — к дождю и ветреной погоде.
  • Козы и овцы прячутся под укрытием и спешат в хлев — пойдет дождь.
  • Лягушек не видно и не слышно, значит, жди непогоды.
  • Облака низко плывут — к дождю.
  • Облака в несколько слоев друг над другом и плывут с разной скоростью — к переменчивой погоде, будет то дождь, то солнце.

Что можно делать 18 сентября

18 сентября было принято париться в бане — говорилось, что это защитит от простуды.

Также ходили к гадалкам, день Кумохи считался благоприятным для ответов на вопросы о судьбе и замужестве. 18 сентября можно было играть свадьбу, дату считали удачной для такой церемонии.

В этот день можно было тщательно прибираться дома, заглядывая во все углы. Говорилось, что тогда в жизни появятся интересные люди.

Женщины 18 сентября молились о зачатии и помощи в родах. В этот день нужно было говорить о хорошем, произносить добрые слова. Считалось, что тот, кто будет желать удачу другим, привлечет ее в свою жизнь.

18 сентября также было принято брать вилы и тыкали ими в сено, так как там мог прятаться злой дух.

Для больных в этот день делали специальный оберег. Для этого находили мертвого паука и сажали его в ореховую скорлупу. Эту конструкцию обматывали белой материей и давали носить человеку, который заболел. Считалось, что паук опутает болезнь паутиной, как попавшуюся в его сети муху, и та просто погибнет.

Что запрещено 18 сентября

В этот день было запрещено стирать. Наши предки опасались, что это к болезни.

Также 18 сентября нельзя надевать грязную одежду. Иначе люди начнут думать о человеке хуже.

Запрещалось оборачиваться по дороге домой, чтобы не привязать к себе беду. Также в эту дату нельзя давать пустых обещаний и клятв.

День не подходит для азартных игр. Говорилось, что удачи в них 18 сентября не будет. Недавно исследователи выяснили, что одна из наций любит азартные игры больше, чем другие. Речь идет об австралийцах.

Также в этот день старались не брать в руки сыпучие предметы, чтобы удача не просочилась сквозь пальцы. Не подавали нищим, чтобы самим не обеднеть. Также 18 сентября было нельзя ругаться и проклинать кого-то вслух запрещено — люди верили, что «все, что выйдет из уст, вернется в них обратно».

Пожилым женщинам в этот день советовали не принимать гостей, чтобы не впустить в дом злые силы.

Девушкам и женщинам советовали не ходить с распущенными волосами. По поверьям, в них может проникнуть дух болезни. Кстати, за ними нужно не забывать ухаживать. Например, в бассейне нужно надевать купальную шапочку, а после него нужно мыть голову с шампунем.

Айгуль Сабитова

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