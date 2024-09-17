Народные приметы на 18 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
В народном календаре 18 сентября — это день Кумохи Осенней, Кумохин день, злого духа, насылающего болезни. Его прогоняли из домов березовыми вениками.
В народном календаре 18 сентября — это день Кумохи Осенней, Кумохин день, злого духа, насылающего болезни. Его прогоняли из домов березовыми вениками.
На Руси существовало множество суеверий на эту дату.
Сначала опишем народные приметы на 18 сентября в 2024 году, касающиеся погоды.
18 сентября было принято париться в бане — говорилось, что это защитит от простуды.
Также ходили к гадалкам, день Кумохи считался благоприятным для ответов на вопросы о судьбе и замужестве. 18 сентября можно было играть свадьбу, дату считали удачной для такой церемонии.
В этот день можно было тщательно прибираться дома, заглядывая во все углы. Говорилось, что тогда в жизни появятся интересные люди.
Женщины 18 сентября молились о зачатии и помощи в родах. В этот день нужно было говорить о хорошем, произносить добрые слова. Считалось, что тот, кто будет желать удачу другим, привлечет ее в свою жизнь.
18 сентября также было принято брать вилы и тыкали ими в сено, так как там мог прятаться злой дух.
Для больных в этот день делали специальный оберег. Для этого находили мертвого паука и сажали его в ореховую скорлупу. Эту конструкцию обматывали белой материей и давали носить человеку, который заболел. Считалось, что паук опутает болезнь паутиной, как попавшуюся в его сети муху, и та просто погибнет.
В этот день было запрещено стирать. Наши предки опасались, что это к болезни.
Также 18 сентября нельзя надевать грязную одежду. Иначе люди начнут думать о человеке хуже.
Запрещалось оборачиваться по дороге домой, чтобы не привязать к себе беду. Также в эту дату нельзя давать пустых обещаний и клятв.
День не подходит для азартных игр. Говорилось, что удачи в них 18 сентября не будет. Недавно исследователи выяснили, что одна из наций любит азартные игры больше, чем другие. Речь идет об австралийцах.
Также в этот день старались не брать в руки сыпучие предметы, чтобы удача не просочилась сквозь пальцы. Не подавали нищим, чтобы самим не обеднеть. Также 18 сентября было нельзя ругаться и проклинать кого-то вслух запрещено — люди верили, что «все, что выйдет из уст, вернется в них обратно».
Пожилым женщинам в этот день советовали не принимать гостей, чтобы не впустить в дом злые силы.
Девушкам и женщинам советовали не ходить с распущенными волосами. По поверьям, в них может проникнуть дух болезни. Кстати, за ними нужно не забывать ухаживать. Например, в бассейне нужно надевать купальную шапочку, а после него нужно мыть голову с шампунем.
Айгуль Сабитова