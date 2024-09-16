Ростовскую область заволокло дымом
В выходные в Ростовской области, где установилась сухая жаркая погода, начались крупные пожары. В большинстве случаев их причиной становится неосторожное обращение с огнем: местные жители разжигают костры, бросают в траву окурки и поджигают сухой камыш, а из-за сильного ветра пламя быстро перекидывается на деревья и дома. В Роспотребнадзоре жителям советуют надевать влажные повязки, чтобы защитить дыхательные пути, — Ростов-на-Дону заволокло дымом. В соседней Луганской народной республике в пожарах погибли четыре человека, шестеро ранены.