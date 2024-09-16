17:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовскую область заволокло дымом

В выходные в Ростовской области, где установилась сухая жаркая погода, начались крупные пожары. В большинстве случаев их причиной становится неосторожное обращение с огнем: местные жители разжигают костры, бросают в траву окурки и поджигают сухой камыш, а из-за сильного ветра пламя быстро перекидывается на деревья и дома. В Роспотребнадзоре жителям советуют надевать влажные повязки, чтобы защитить дыхательные пути, — Ростов-на-Дону заволокло дымом. В соседней Луганской народной республике в пожарах погибли четыре человека, шестеро ранены.

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Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки в Ростовской области зафиксировано 140 пожаров, в том числе 70 — ландшафтных. Три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах были ликвидированы на общей площади 9,5 га. На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС.

По данным главного регионального управления МЧС, в результате перехода огня с сухой растительности и камыша повреждены 30 строений, в том числе 13 жилых и садовых домов. В Аксае этой ночью сгорела часть городского рынка.

Пожары тушат около 2 тыс. человек и около 300 единиц техники. «С учетом неблагоприятной обстановки, сложившейся на территории региона, введены резервные расчеты сил и средств противопожарной службы», — говорится в сообщении министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В Аксайском и Неклиновском районах уже начали работу комиссии по оценке ущерба. Погибших и раненых в ходе происшествий нет.

Из-за пожаров некоторые муниципалитеты, в том числе Ростов-на-Дону, заволокло дымом. Местные жители жалуются на то, что пепел летит в открытые окна. В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендовали гражданам оставаться в закрытых помещениях с форточками и фрамугами, уплотненными влажной тканью. «С целью предотвращения негативного влияния на здоровье на улице необходимо пользоваться увлажненными масками (полотенцами, марлевыми повязками) для недопущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения. В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью», — также отметили в ведомстве.

По данным Росгидромета, 16 и 17 сентября в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). Местным жителям рекомендуют воздержаться от разведения костров, не бросать в лесу горящие спички и окурки и не выжигать сухую траву и камыш.

Природные пожары также охватили соседнюю Луганскую народную республику. За сутки там зафиксировано 150 пожаров. Огнем уничтожено 465 строений, включая 37 жилых домов. Погибли четыре человека, шестеро ранены.

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