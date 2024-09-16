Чем подкормить клубнику: выращиваем «соломенную ягоду»

Клубника — это растение на самом деле называется «земляникой садовой» или «ананасной». На английском клубника называется strawberry. Есть несколько вариантов образования ее названия: переводится с английского оно как «соломенная ягода», потому что при посадке растение мульчируют соломой, или же первая часть слова произошла от stray (отдельный) или strew (разбрасывать), потому что клубника размножается расположенными в разных местах усами. О том, как вырастить и чем подкормить клубнику, читайте в статье.
Советы по уходу за клубникой
Есть сорта, которые зреют в начале лета, а во второй половине наращивают вегетативную массу и закладывают плодовые почки, а также существуют ремонтантные сорта (они плодоносят все лето). Кроме этого, клубника бывает ранней, средней и поздней, а также крупноплодной. Остальные параметры приведены ниже в таблице.
|Полив
|Увлажнять клубнику нужно и после плодоношения, чтобы дать влагу новым цветочным почкам
|Освещение
|Нужно много солнца (иначе ягоды будут кислить)
|Температура
|Лучше всего клубника растет в южных районах и в средней полосе. В холодных регионах защитить ягоду поможет агротекстиль
|Влажность
|При сильной засухе нужно чаще поливать кусты, а при жаре можно опрыскивать кусты из пульверизатора. Сильные сквозняки будут вредить растениям, но вентиляция нужна, чтобы ягоды не гнили
|Грунт
|Участок очищают от камней и сорняков. Грунтовые воды не должны быть у поверхности земли, потому что клубника закиснет. Крутые открытые склоны тоже не подойдут: все питательные вещества будут вымываться, а корни могут вылезти на поверхность. Стоит сажать клубнику в нейтральную или слабощелочную почву примерно от 5 до 7 pH. Почва должна быть легкой и плодородной
|Емкость для посадки
|Стаканчики для саженцев обрабатывают в 2%-м растворе марганцовки
|Закаливание
|За 10 дней до высаживания кусты постепенно выносят на больший срок в неотапливаемое помещение или на улицу. За два дня до высадки здоровые саженцы должны уже круглосуточно находиться при температуре от +10 °C
|Стратификация
|Нужна для пробуждения и хорошего прорастания семян.
Посевной материал на 28 дней оставляют на нижней полке холодильника, периодически увлажняют. После чего достают и ставят в теплое и светлое место, а затем выращивают как обычную рассаду
|Подготовка грядки
|Перед высадкой клубники на постоянное место добавляют в землю перегной или компост, а потом перекапывают грядку. На 1 кв. м добавляют 8—10 кг органики.
Место готовят примерно за один месяц или два, так как земля должна устояться
|Посадка семян на рассаду
|После стратификации в емкости с землей на поверхность грунта при помощи зубочистки выкладывают семена, грунтом не присыпают. Умеренно увлажняют периодически водой
|Посадка саженцев
|Сажать клубнику можно весной, летом или осенью.
Весной она успеет укорениться за лето. В конце июля или начале августа можно выбрать комфортную для ягоды погоду для адаптации: не очень жаркую и достаточно влажную.
Осенью нужно успеть посадить клубнику до середины сентября, чтобы до холодов растения освоились в новом месте.
Расстояние посадки зависит от сорта: обычно между кустами в ряду от 20 до 60 см, а глубина лунки около 15 см.
Важно проверить, чтобы корни не были перекручены, а серединка куста должна остаться на поверхности
|Способы посадки
|Ковровый, кустовой, гнездовой, рядовой, «туннелем», под агроволокно. Способ выбирают в зависимости от сорта и условий
|Саженцы
|Важно выбрать здоровые кусты без следов вредителей. У них должно быть от трех до семи листьев, бутон и светло-коричневые хорошие корни. Если рассаду купили весной, то листья могут еще быть не развиты.
Если корни темные и очень короткие, это значит, что растение слабое, старое или больное. Перед посадкой клубнику на 40 минут замачивают в стимуляторе роста, например в препарате «Корневин». Еще в качестве обработки саженцы вместе с емкостями ставят в воду около +50 °C на полчаса, после чего на 30 минут достают, а затем повторяют процедуру три раза. Открытые корни укорачивают до 30 см, а потом обмакивают в кашицу из глины и воды
|Соседние посадки
|Клубнику не сажают рядом с пасленовыми культурами (баклажаны, помидоры и т. д.), так как от них может перейти фитофтора.
Другие плохие соседи: топинамбур, гвоздичные, капуста, подсолнух.
Хорошие соседи: цветы, бобовые, лук, чеснок (обеззараживает), шалфей и бархатцы
|Рыхление и прополка
|Простую многолетнюю клубнику после плодоношения осторожно рыхлят между рядами, так как корневая система у нее поверхностная. Рыхление нужно проводить, чтобы насытить почву кислородом
|Обрезка
|Обычную клубнику нельзя во второй половине лета полностью скашивать, так можно повредить закладывающиеся плодовые почки и новые листья. Важно: перед обрезкой весь инструмент дезинфицируют (обрабатывают антисептиком), чтобы не заразить растения.
С одного года до трех лет кусты клубники просто поддерживают в здоровом виде без тщательной обрезки. Удаляют усы почти под корень (если не планируют размножать ягоду), чтобы у основного растения было больше питания. После этого выстригают старые, крупные и нездоровые листья с пятнами и повреждениями. Останутся молодые листики и цветочные почки.
Для ремонтантной клубники нужно решить, размножать ее будут или собирать урожай. Для первого оставляют один-два уса с розеткой листьев и укореняют в стаканчик. При продолжающемся плодоношении усы отстригают. После этого удаляют плохие и помятые листья. Важно убирать не больше восьми листьев, чтобы растение продолжало плодоносить
|Мульчирование
|Ягоды остаются чистыми и целыми, меньше гниют и киснут, больше защищены от грибковых заболеваний.
Грунт с мульчой лучше удерживает влагу, меньше появляются сорняки, улучшается плодородие почвы. Мульчировать можно опилками, соломой, корой и т. д.
|Обработка от заболеваний и вредителей
|Для лечения можно приобрести необходимые в каждом конкретном случае инсектициды и фунгициды, а потом обработать кусты по инструкции
|Сбор урожая
|Проводят в прохладное время утром или вечером. Не стоит собирать влажные ягоды. Плодоножки оставляют для более длительного хранения. Сразу после сбора ягоды нельзя мыть, потому что после этого они быстро начнут портиться. Лучше отсортировать отдельно помятые и испорченные ягоды. Хранят клубнику в емкости с отверстиями в холодильнике
Когда нужно подкармливать клубнику
Удобряют эту ягодную культуру во время всего роста, с весны по осень. Без хорошей подкормки у клубники снизится урожайность, больше всего у ремонтантной (до 50%).
Важно дождаться стабильной теплой погоды, когда земля растает и прогреется. Только после этого можно вносить удобрения. Для южных регионов подкормка клубники начинается в марте, а для средней полосы это середина апреля или май.
Сначала готовят грядки: убирают старую мульчу и мусор, аккуратно рыхлят междурядья, обрезают подмерзшие листья, поливают клубнику, заново мульчируют. Только после этого ее можно начать подкармливать.
Важно: любую подкормку вносят в пасмурную погоду или вечером, чтобы не обжечь листья. Предварительно землю проливают водой.
После схода снега растениям нужен азот, чтобы нарастить листья. Получить его можно из минеральных или органических удобрений.
Можно или внести под перекопку комплексное удобрение, или внести весной только азотное, а далее подкормить клубнику уже при росте цветов:
- Мочевина (столовая ложка на 10 л воды, 300 мл под куст).
- Аммиачная селитра (столовая ложка на 10 л воды, 500 мл под куст).
- Куриный помет (полведра куриного помета и 5 л воды смешать, настаивать неделю). Развести полученный настой водой 1: 10, удобрить по 500 мл под куст.
- Коровяк (полведра помета смешать с 5 л воды, настаивать семь дней). Развести в пропорции 1: 25, внести по полведра под куст.
- Биоудобрения с гумусом или гранулированным компостом (40—60 г на 1 кв. м).
- «Травяной чай» богат не только азотом, но и калием, фосфором, микроэлементами. Замешивать настой нельзя в железной посуде, чтобы не произошло окисление. Ведро на две трети заполняют сорняками, доливают воды (но не до самого верха). Накрывают крышкой. Периодически смесь помешивают. Ставят на солнце. Через 7—12 дней настой готов. Готовое удобрение разводят водой в пропорции 1: 10, а потом вносят под корень по 1—2 л настоя под куст.
Летом для поддержания роста: во время бутонизации и цветения
К азоту добавляют калий. Например, берут одну чайную ложку калийной селитры на ведро воды, выливают по 0,5 л раствора на куст. Еще можно попробовать внести зольный раствор: 200 г на 10 л воды, 0,5 л на одно растение.
Системными препаратами по листу ремонтантную клубнику и обычную в стадии плодоношения не обрабатывают, чтобы ягоды не накопили нитратов. Если предыдущие подкормки были пропущены, ягоды можно удобрить по листу универсальным удобрением для плодово-ягодных культур (10 г на 10 л воды).
Если стоит засушливая погода, то в традиционное удобрение можно добавить циркон и янтарную кислоту, чтобы растения лучше дышали, питались и фотосинтезировали. Это правило действует как для простой, так и для ремонтантной клубники.
Если грядут заморозки, в подкормку к янтарной кислоте добавляют средство «Эпин». После сбора урожая клубнику все равно поливают: обычную реже (чтобы почва была чуть влажная), а ремонтантную для продолжения роста ягод еще чаще (каждый день или через день в засушливую погоду).
Для однократно плодоносящей клубники достаточно одной азотно-калийной подкормки. Есть готовые азотно-калийные удобрения (без фосфора), также можно использовать неорганические удобрения (15 г аммиачной селитры с 25 г сульфата калия). Смешать перед применением, развести небольшим количеством воды, потом дополнить раствор оставшейся жидкостью. Расходовать около 0,5 л на куст. Перед применением важно пролить растения теплой отстоянной водой, дать ей впитаться, а потом, минут через 20, пролить удобрение. После этого для лучшего удержания удобрения в почве еще раз рыхлим междурядья.
В качестве источника калия можно взять золу. Ее надо погасить, чтобы не добавить под клубнику излишне щелочное удобрение, которое испортит вкус. Гасят золу уксусом, кипятком, либо берут старую золу. Азот же находят в любых органических удобрениях, например, в навозе, компосте, курином помете, настое травы. Если в качестве удобрения применяют органические подкормки, то азот и калий смешивать нельзя, они просто станут оба недоступны. Сначала проливают золой, а где-то через неделю используют калийное удобрение.
Фосфор будет нужен весной. Позже осенью в начале или середине сентября (спустя месяц после азотно-калийной подкормки) можно будет заложить суперфосфат в небольшой дозировке для весеннего расхода.
Благодаря азоту наращивается зеленая масса, а благодаря калию все сахара, образующиеся в листьях, переходят в корневую систему. Это необходимо для хорошей зимовки, устойчивости к вредителям и морозостойкости.
Ремонтантная клубника может плодоносить несколько раз за лето или все лето. В отличие от обычных кустов, ее нужно подкармливать полным удобрением. Это может быть азофоска или что-то подобное. Вносят подкормку в жидком виде раз в 14—20 дней, примерно 8—10 г на 10 л воды. Перед обработкой растения поливают сначала обычной водой, а только потом удобрением.
Чем подкармливают клубнику
Существуют несколько видов удобрений. Все они в том или ином виде содержат нужные растениям элементы. Далее подробно про них расскажем.
1. Органические удобрения
Содержат элементы питания растений в виде органических соединений:
- дрожжи;
- компост;
- зола;
- перегной;
- коровяк;
- куриный помет;
- травяные настои.
Неорганические соединения, содержат элементы питания растений в виде минеральных солей:
- комплексное удобрение;
- аммиачная селитра;
- мочевина;
- борная кислота;
- калийная селитра;
- суперфосфат.
3. Народные средства для подкормки клубники
Ниже представлены готовые рецепты подкормок из подручных средств.
Подходят для рассады и для взрослых растений. Больше всего для удобрения используются хлебопекарные дрожжи. Они укрепляют растения, насыщают землю минералами и аминокислотами, влияют на урожайность и объем цветения. Представляют собой одноклеточные грибки (сахаромицеты), размножающиеся почкованием.
Рецепт № 1. 5 г сухих дрожжей смешать со столовой ложкой сахара, добавить 0,5 л теплой воды. Растворить сахар и дрожжи. Настоять в течение нескольких часов. Развести настой в 25 л воды. Подкормить под корень. Норма полива 0,5 л под куст.
Рецепт № 2. Соединить 100 г сырых дрожжей и 10 л теплой воды. Настоять в течение 24 часов. Внести по 0,5 л под каждый клубничный куст.
Окисляет корни, подкармливать чистой золой клубнику нельзя. Однако после плодоношения можно использовать гашеную золу как источник калия (вместе с компостом или навозом в качестве источника азота).
Слабая неорганическая кислота в виде бесцветного порошка, не пахнет. Нужна для завязи бутонов, развития и повышения урожайности. Содержит микроэлемент бора. Борной кислотой подкармливают клубнику под корень перед плодоношением. Можно подкормить и по листу, но бор токсичен, поэтому лучше все же избегать попадания его на листья.
Рецепт. 5 г борной кислоты развести в 10 л теплой воды. Полить с расходом 10 л на 1 кв. м.
«Такую подкормку клубники проводят весной. Йод не только питает садовую землянику, но и оказывает бактерицидный эффект. Раствор уничтожает патогенную микрофлору, которая успела там развиться с приходом тепла.
Для приготовления удобрения нам понадобится: обычный медицинский 5%-й йод из аптеки, а также 10 л отстоянной и слегка теплой воды (подойдет вода из бочки).
В ведро воды капаем 10 капель йода. Все тщательно смешиваем и переливаем в пульверизатор. Опрыскивание клубничных кустов производим рано утром или ближе к вечеру. Важно соблюдать указанную дозировку, иначе можно сжечь листья и корни растения. Такую подкормку проводят до цветения клубники через каждые 10—14 дней», — советует Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома».
Удобрения, влияющие на рост и развитие клубники. В период бутонизации используют препарат «Завязь» или борную кислоту, дрожжевой раствор.
Общие правила подкормки клубники
Есть несколько обязательных моментов, которые важно помнить при любой подкормке.
- Удобрения вносят в предварительно увлажненную землю в пасмурное время.
- Есть два типа внесения подкормок: под корень и по листу.
- Важно знать, какие удобрения нужно вносить в сухом, а какие в жидком виде.
- Если можно просто определить, какого именно элемента не хватает клубнике, то лучше внести именно его отдельно, а не перегружать клубнику большим количеством подкормок.
- Весной клубнике нужен азот для наращивания листьев, а затем калий для хорошего развития и фосфор для сладости и большого размера ягод. После сбора урожая клубнике опять нужно наращивать зеленую массу и закладывать цветочные почки.
- Нужно сбалансировать количество удобрений в грунте, чтобы не допустить перенасыщения. Вносят подкормки строго по рецепту.
- Золу вносить нужно отдельно от азотных удобрений, иначе они не усвоятся.
- Дрожжи же вносят вместе с золой и органикой.
Как определить, какой подкормки не хватает клубнике
Иногда по внешнему виду можно понять, чего не хватает растению. Для этого обратимся к таблице.
|Листья желтеют
|Дефицит азота, недостаток питания, недостаток железа, засуха, болезни, закисленный грунт. Чтобы избавиться от нехватки железа, клубнику удобряют хелатом железа или препаратом «Антихлороз». Восполнить азот можно раствором коровяка или куриного помета. Для раскисления грунта в него добавляют доломитовую муку
|Листья краснеют
|Дефицит азота или инфекции. Для восполнения нехватки элемента удобряют кусты мочевиной, травяным настоем или аммиачной селитрой. Осенью листья могут стать красными и в процессе отмирания
|Листья сохнут
|Это может быть естественный процесс отмирания старых частей растения. Еще листья сохнут при недостаточном поливе.
При недостатке калия нижние листья на кончиках становятся коричнево-желтыми, засыхают. Подкормить клубнику можно сульфатом калия: 20 г на 10 л воды
|Листья становятся мелкими, красно-фиолетовыми, коричневыми, на них образуется некроз
|Нехватка фосфора: нужно смешать 40 г суперфосфата с 10 л воды
|Концы листовых пластин чернеют и сморщиваются
|Недостаток кальция, нужно внести кальциевую селитру (10 г на ведро воды) или золу с уксусом (стакан золы, 100 г уксуса, 10 л воды)
|На зазубринах листа появляется хлороз
|Применить сульфат магния (15 г на 10 л воды)
|Листья сморщиваются и деформируются, становятся будто бы обожженными, а потом высыхают
|Нужно подкормить растения борной кислотой (1 г на одно ведро теплой воды)
|Края листовых пластин обесцвечиваются, листья вытягиваются и сохнут
|Не хватает цинка, нужно внести комплексное удобрение с этим элементом в составе
Полезные советы, как подготовить клубнику к зиме
Существуют несколько важных действий для хорошей подготовки этой ягодной культуры к холодам:
- после плодоношения ее важно правильно обрезать;
- землю вокруг кустов рыхлят и мульчируют, затем поливают;
- вносят характерные для осени удобрения (фосфорно-калийные);
- сверху кусты можно укрыть большими ветками или агроволокном.
Памятка для садовода: как и чем подкармливать клубнику на разных этапах роста
Важно помнить, что единого рецепта подкормки для клубники не существует. Всегда советуем смотреть на совокупность факторов: место роста, температуру земли и воздуха, количество поливов, внешний вид растения, уровень грунтовых вод. Ниже повторим основные моменты:
- Обычная клубника плодоносит один раз за лето, а ремонтантная продолжает завязывать ягоды до осени.
- Кроме подкормки клубнику рыхлят, пропалывают, мульчируют, своевременно поливают, обрабатывают от болезней и вредителей.
- Без подкормки урожай может снизиться до 50%.
- На каждом этапе роста клубнике нужны разные удобрения: комплексные или азотные и фосфорные весной, калийные при бутонизации, фосфорно-калийные осенью. В период плодоношения не рекомендуется вносить удобрения.
- Перед внесением удобрений землю вокруг клубники обильно поливают.
- Вносят подкормки в пасмурную погоду, рано утром или поздно вечером (тогда не будет ожога на листьях).
- Подкармливают клубнику органическими и минеральными удобрениями, а также народными средствами. Применяют и стимуляторы роста (органические и синтетические).
- Важно знать, когда и в каком виде вносить удобрения (в жидком или сухом, под корень или по листу). Все это можно найти в инструкции.
- По внешнему виду растений можно определить, какой подкормки не хватает ягоде (подробнее в таблице выше).
- После сбора урожая важно правильно подготовить растения к зиме: обрезать, замульчировать, полить, удобрить и т. д.
Эксперт: Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома»