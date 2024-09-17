Четверть россиян получают в подарок кабачки
Россияне рассказали, что чаще всего с огородов им дарят томаты и огурцы (по 27% соответственно), кабачки (25%) и яблоки (11%).
Россияне рассказали, что чаще всего с огородов им дарят томаты и огурцы (по 27% соответственно), кабачки (25%) и яблоки (11%).
Картошку и другие овощи получают в качестве подарка 8%, ягоды и другие фрукты (2%).
В ходе опроса, результаты которого есть у RT, выяснилось, что с ними делятся родственники (17%), друзья (13%), соседи (8%) и коллеги (5%).
Опрошенные также рассказали, что делают с подаренными кабачками. Так, 41% респондентов добавляют их абсолютно во все блюда, 18% просто выкидывают, 15% замораживают на зиму. 26% признались, что не помнят, куда деваются кабачки.
В целом только 38% владельцев огородов делают себе заготовки на зиму. Остальные раздают: 28% делятся с родственниками, а ещё 12% — с соседями. У 7% получается обменивать или продавать излишки, а 6% приносят их на работу коллегам. 9% сразу же готовят из свежих овощей и фруктов блюда.
«Самый популярный урожай — томаты, их оставляют у себя 29% огородников. Второе место занимают огурцы (24%), третье — картошка (22%). Те самые кабачки из народного юмора отметили всего 9% дачников. Яблоки и ягоды составляют меньшую часть “сезонной корзины” — 9 и 4% соответственно. Оставшиеся 3% предпочитают другие виды овощей и фруктов», — говорится в исследовании.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нём приняли участие 61 170 интернет-пользователей, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.