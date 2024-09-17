На Земле началась сильная магнитная буря
Она должна прекратиться в течение второй половины дня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Она должна прекратиться в течение второй половины дня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря сильной интенсивности затронула Землю во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«На Земле очень сильная магнитная буря! Ожидаемая сильная магнитная буря началась с большой задержкой», — написал он.
Леус добавил, что буря началась после 06:00 мск и должна прекратиться в течение второй половины дня. Ее класс сейчас оценивается как G4, постепенно он будет ослабевать.