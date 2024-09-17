07:25 (мск), источник: ТАСС

На Земле началась сильная магнитная буря

Она должна прекратиться в течение второй половины дня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: NASA

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря сильной интенсивности затронула Землю во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«На Земле очень сильная магнитная буря! Ожидаемая сильная магнитная буря началась с большой задержкой», — написал он.

Леус добавил, что буря началась после 06:00 мск и должна прекратиться в течение второй половины дня. Ее класс сейчас оценивается как G4, постепенно он будет ослабевать.

 Показанные русским самолетом результаты оказались ошеломляющими
"Второе покушение на Трампа - более чем тревожный симптом"
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»