12:58 (мск), источник: Московский комсомолец

Сентябрьская жара: Москва утопает в цветах и зелени

Жаркий сентябрь в Москве сбивает с толку не только жителей, но и природу. В городе одновременно цветут астры, розы, подсолнухи, ромашки и лотосы.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +17°

В главном столичном огороде тыквы и помидоры начали цвести, как будто смогут плодоносить ещё два месяца. Большой пруд покрылся трясиной, словно в июле. Деревья не могут определиться: сбрасывать ли листья по календарю или тоже зацвести по погоде. Кадры этой аномальной красоты в нашем фоторепортаже.

 Генерал раскрыл подводные камни наступления России в Курской области
Три варианта для Путина: как России ответить на разрешение ударов ракета...
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»