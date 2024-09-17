Сентябрьская жара: Москва утопает в цветах и зелени
Жаркий сентябрь в Москве сбивает с толку не только жителей, но и природу. В городе одновременно цветут астры, розы, подсолнухи, ромашки и лотосы.
Жаркий сентябрь в Москве сбивает с толку не только жителей, но и природу. В городе одновременно цветут астры, розы, подсолнухи, ромашки и лотосы.
В главном столичном огороде тыквы и помидоры начали цвести, как будто смогут плодоносить ещё два месяца. Большой пруд покрылся трясиной, словно в июле. Деревья не могут определиться: сбрасывать ли листья по календарю или тоже зацвести по погоде. Кадры этой аномальной красоты в нашем фоторепортаже.