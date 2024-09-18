Народные приметы на 19 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
19 сентября православные отмечают праздник Михайлово чудо (Михайлов день). Верующие чтят память архангела Михаила. Его считают борцом с темными силами и несправедливостью.
19 сентября православные отмечают праздник Михайлово чудо (Михайлов день). Верующие чтят память архангела Михаила. Его считают борцом с темными силами и несправедливостью.
В этот день вспоминают о двух чудесах, которые произошли в храме, построенном в честь Архистратига архангела Михаила во Фригии. Первым было исцеление немой девочки. В одном из снов к ее отцу пришел архангел Михаил и рассказал об источнике, из которого ребенку нужно попить, чтобы исцелиться. Утром отец вместе с дочерью отправился в путь, разыскал тот источник, и девочка, выпив из него, заговорила. В благодарность отец построил поблизости храм. Он посвятил его Архистратигу архангелу Михаилу. Вторым чудом, сотворенным в храме, считается его спасение. В IV веке язычники решили уничтожить постройку, соединив несколько горных рек. Они построили плотину, которая направила воды этих рек прямо в то место, где располагался храм. Узнав, что ему угрожает опасность, служивший в нем священник Архип начал молиться о спасении святого места. Вскоре к нему явился архангел Михаил. Выйдя из храма, он ударил своим жезлом в землю, и рядом в горе появилась расщелина. В эту расщелину и уходила вода из горных рек. Видя это, язычники в ужасе разбегались, причем многие из них, осмыслив увиденное ими чудо, потом приняли христианство.
Для начала расскажем про народные приметы на 19 сентября в 2024 году, касающиеся погоды.
К этой дате световой день укорачивается уже на несколько часов. Люди 19 сентября наблюдали за погодой, чтобы отследить заморозки и предугадать погоду на предстоящую зиму. Говорилось, что с этого дня приходят «михайловские утренники», то есть первые заморозки.
Вечером в Михайлов день люди вскладчину накрывали стол и устраивали гуляния.
Считалось, что 19 сентября хорошо подходит для примирения. Если люди были с кем-то в ссоре, они старались сделать шаг навстречу и позабыть старые обиды. День старались провести в кругу близких людей.
Также наши предки старались 19 сентября поддерживать хорошее настроении. Говорилось, что если провести день в таком состоянии, то придет успех.
На Михайлов день было принято убираться дома и топить баню — верили, что эта дата определяет весь будущий год.
Также день считали подходящим для свадеб.
Есть и народные приметы на 19 сентября в 2024 году о запретах.
В этот день старались не уходить надолго из дома. Также плохой приметой считалось мыть голову (опасались, что так можно смыть всю память и ум). Современные эксперты тоже призывают не перебарщивать с этой процедурой. При использовании неподходящих средств ежедневное мытье головы может привести к вымыванию протеинов и липидов и нарушению эпидермального барьера кожи.
В Михайлов день советовали не печь хлеб и пироги — говорилось, что это к болезням и неприятностям. 19 сентября вовсе отказывались от мучного, а если это было невозможно, то продукты из муки старались купить.
Запрещалось собирать ягоды. По поверью, в этот день их лечебные свойства превращаются во вредные.
Нельзя было 19 сентября отправляться в путь — опасались, что дорога будет неудачной.
В Михайлов день не собирали овощи — это сулило болезни живота и мигрени. Однако не стоит забывать, что такие продукты должны быть в рационе. Они даже помогают избавиться от тревоги и беспокойства перед сном.
Запрещалось 19 сентября забираться на деревья. Говорилось, что есть большой риск упасть и покалечиться.
В Михайлов день нельзя было много работать по своей собственной инициативе — якобы можно сделать серьезную ошибку, после которой все придется переделывать. При этом нельзя перекладывать свою работу на других.
Айгуль Сабитова