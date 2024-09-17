12:52 (мск), источник: Известия

В Тюменской области ударили первые заморозки

В Тюменской области зафиксированы первые заморозки. Впервые за осень температура опустилась ниже 0 градусов.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: belta.by

Про холодные ночи сообщают в соцсетях жители поселка Боровский в пригороде Тюмени. Они сопровождают посты соответствующими фотографиями. На одной из них видно лобовое стекло автомобиля, покрытое ледяной коркой, сообщает ИА «Ура.ру».

Жители Тюмени и пригорода также пишут, что по утрам стал скапливаться холодный туман.

Ранее в администрации Тюмени сообщили, что отопление включат после того, как на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура будет не выше +8 градусов. Синоптики утверждают, что такая погода наступит в Тюменской области не раньше октября.

16 сентября сообщалось, что в южных и центральных районах Красноярского края выпал первый снег. Жители региона публикуют кадры в социальных сетях. Так, на кадрах запечатлены покрытые снегом деревья. Кроме того, сильный снегопад заметили на трассе Кодинск — Богучаны. Водители пожаловались на плохую видимость.

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