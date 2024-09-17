В Тюменской области ударили первые заморозки
В Тюменской области зафиксированы первые заморозки. Впервые за осень температура опустилась ниже 0 градусов.
В Тюменской области зафиксированы первые заморозки. Впервые за осень температура опустилась ниже 0 градусов.
Про холодные ночи сообщают в соцсетях жители поселка Боровский в пригороде Тюмени. Они сопровождают посты соответствующими фотографиями. На одной из них видно лобовое стекло автомобиля, покрытое ледяной коркой, сообщает ИА «Ура.ру».
Жители Тюмени и пригорода также пишут, что по утрам стал скапливаться холодный туман.
Ранее в администрации Тюмени сообщили, что отопление включат после того, как на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура будет не выше +8 градусов. Синоптики утверждают, что такая погода наступит в Тюменской области не раньше октября.
16 сентября сообщалось, что в южных и центральных районах Красноярского края выпал первый снег. Жители региона публикуют кадры в социальных сетях. Так, на кадрах запечатлены покрытые снегом деревья. Кроме того, сильный снегопад заметили на трассе Кодинск — Богучаны. Водители пожаловались на плохую видимость.